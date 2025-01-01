日本漫畫家諫山創原著改編的動漫《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》1月3日將在台灣上映，先前在日本上映創下7週累計創下11.8億日圓票房紀錄（約新台幣2.46億元）。如今上映在即，本文整理威秀影城《進擊的巨人》周邊、自由之翼披風杯套，首周特典「原作繪製複製簽名版」及《進擊的巨人》快閃店等重點資訊一次看。
🟡 威秀影城「自由之翼披風杯套」資訊
◾B套餐內含物：進擊的巨人 披風杯套x1、小份爆米花x1、中杯飲料x1
◾套餐金額：499元（售價不含電影票）
◾預購時間：01/01 白天營業時間起開放現場預購套餐．01/03開放取貨
資料來源：威秀影城粉絲團
🟡 首周特典「原作繪製複製簽名版」資訊
◾時間：1月3日（五）～1月9日（四）
◾款式與尺寸：三款隨機贈一款，尺寸：12cm x 12cm
◾注意事項：
- 贈品數量有限，送完為止
- 一張票贈一張，每人限兌四張
- 享有以一張2D票兌換乙份活動贈品資格
- 主辦單位保有活動最終解釋權
- 實際販售與詳情請洽影城官方網站或現場告示
- 上映當週影城公開場次後，現場劃位或購票亦可現場兌換
- 贈品領取以現場購（取）票順序為主，網路與APP購票之觀眾，請盡早至觀影影城取票
- 請於售票櫃台拿到特典當下確認特典完整無損，離開售票櫃台後恕無法更換。
資料來源：木棉花國際臉書
🟡 進擊的巨人 The Final Season 快閃店資訊
◾日期：即起至02月16日
◾地點：新光三越台北信義新天地A11 6F
◾營業時間：週日-週四 11:00-21:30
週五-週六 11:00-22:00
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◾B套餐內含物：進擊的巨人 披風杯套x1、小份爆米花x1、中杯飲料x1
◾套餐金額：499元（售價不含電影票）
◾預購時間：01/01 白天營業時間起開放現場預購套餐．01/03開放取貨
資料來源：威秀影城粉絲團
🟡 首周特典「原作繪製複製簽名版」資訊
◾時間：1月3日（五）～1月9日（四）
◾款式與尺寸：三款隨機贈一款，尺寸：12cm x 12cm
◾注意事項：
- 贈品數量有限，送完為止
- 一張票贈一張，每人限兌四張
- 享有以一張2D票兌換乙份活動贈品資格
- 主辦單位保有活動最終解釋權
- 實際販售與詳情請洽影城官方網站或現場告示
- 上映當週影城公開場次後，現場劃位或購票亦可現場兌換
- 贈品領取以現場購（取）票順序為主，網路與APP購票之觀眾，請盡早至觀影影城取票
- 請於售票櫃台拿到特典當下確認特典完整無損，離開售票櫃台後恕無法更換。
資料來源：木棉花國際臉書
🟡 進擊的巨人 The Final Season 快閃店資訊
◾日期：即起至02月16日
◾地點：新光三越台北信義新天地A11 6F
◾營業時間：週日-週四 11:00-21:30
週五-週六 11:00-22:00