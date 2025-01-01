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▲這場比賽剩下3分21秒之時，湖人落後9分，得到一次攻防轉換機會，LeBron James直接帶球往前衝，面對Evan Mobley（右紅衣者）的防守，他招牌切入直接扛上去，將對方頂飛之後，輕鬆拿兩分。（圖／美聯社／達志影像）

「詹皇」LeBron James在40歲之後的首秀，再現招牌的「坦克切」撞飛克里夫蘭騎士隊前鋒Evan Mobley，輕取2分。不過洛杉磯湖人這一場比賽不敵騎士，以110：122輸球結束2連勝，元旦（美國時間12月31日）的比賽無法取得一個好彩頭。這場比賽剩下3分21秒之時，湖人落後9分，得到一次攻防轉換機會，LeBron James直接帶球往前衝，面對Evan Mobley的防守，他招牌切入直接扛上去，將對方頂飛之後，輕鬆拿兩分，這也是他巔峰時期每場比賽的基本演出。不過可惜湖人這一場比賽面對聯盟第一的騎士，雖然緊咬不放，但總是欠缺臨門一腳，末節決勝時刻針對騎士雙衛Darius Garland和Donovan Mitchell嚴加看防，卻因此讓中鋒Jarrett Allen在擋拆後有輕鬆攻擊內線的機會，比分遭到拉開，最終落敗。這一場比賽LeBron James全場17投9中，攻下23分7助攻；湖人進攻端表現最佳的是後衛Austin Reaves，攻下35分10助攻；Anthony Davis攻下28分13籃板4助攻。騎士本賽季此前已橫掃丹佛金塊、金州勇士，今天又橫掃湖人，目前以29勝4負的戰績繼續排名聯盟第一。球隊當家球星Donovan Mitchell受訪時談到James時充滿敬意，「從小到大我都是他的球迷。我能夠身穿騎士隊服，對我來說，這已經是一個圓滿的結局。我希望能夠複製他所取得的成就，為克利夫蘭帶來總冠軍。」