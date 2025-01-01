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▲民眾在紐約時報廣場上迎接2025年。（圖／美聯社／達志影像）

世界各地歡心鼓舞，熱鬧迎接2025年。而今年美國紐約時報廣場（Times Square）也按照往年慣例，舉行了新年倒數暨水晶球降落慶典，來慶祝新的一年到來。今年較為特別的是，此次使用的水晶球已經陪伴紐約市民度過18個跨年夜，將在迎來2025年後退役。因此儘管下著大雨，但並未澆熄跨年民眾的熱情，他們身穿雨衣，共襄盛舉來跨年。綜合外媒報導，美國紐約在台灣時間下午1時正式邁入2025年，現場從當地時間的晚上11時59分開始，進行為時1分鐘的倒數。隨著倒數結束，漫天彩紙飛舞，重達5噸、使用3萬2千個LED燈泡的環保水晶球緩緩落下，並在2025年1月1日凌晨0時00分00秒剛好到達底處，與此同時，現場爆出歡呼聲，伴隨著「紐約、紐約」的樂聲，人們互相擁抱，互道恭喜，迎接著2025年到來。水晶球降落的傳統始於1907年，至今已接近120年。由於紐約市政府官員禁止在節慶活動中使用爆炸物，《紐約時報》前老闆奧克斯（Adolph Ochs）便委託他人設計新的視覺展示，於是帶有燈泡裝飾的鐵木籠架誕生，直至今日演變成了彩色水晶球。如今，水晶球已更換7次，此次使用的水晶球陪伴紐約市民度過18個跨年夜，將在2025年退役。不過紐約跨年活動現場也是紐約警察局面臨的最重大挑戰之一。即使天公不做美，要前往時報廣場參加跨年的民眾仍不能攜帶雨傘、背包或大型包包通過安檢點。一名民眾洛佩茲向《華盛頓郵報》表示，「我一點也不害怕，這是我這麼長的時間以來，感覺最安全的一次。」