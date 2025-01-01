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遠通電收與全鋒道路救援合作，今（2025）年1月1日起至12月31日，提供安心道路救援服務，只要申辦「eTag自動儲值」加辦「eTag停車扣繳」新舊用戶，皆可享10公里內免費道路救援，或選擇接電、送油、送水、換胎等急修服務1次，遠通電收表示，目前市面上提供免費道路救援服務的主要管道，包括信用卡特定卡友預先登錄或達消費門檻、新車出廠保固及購買保險（車險）等。遠通電收與全鋒合作，針對「eTag自動儲值加辦eTag停車扣繳」新舊用戶，提供10公里內免費道路救援，或選擇接電、送油、送水、換胎等急修服務1次，限於領用小型牌照之小自客、廂型車及3.49噸以下之小貨車(含租賃車，不包含營業車)，不包括超過3.5噸以上之貨車，若一般自小客車車長超過5,200mm或車寬超過2,100mm或車重超過2,500kg，底盤、保桿、側裙、排氣管等車輛零配件，距離地面高度低於15公分者，已逾一般拖吊車服務範圍，需議價處理，由申告服務之車主自費。遠通電收也同步推出「eTag停車扣繳新戶，月抽100公里免費救援 & 洗金寶免費洗車」活動，活動期間新申辦並啟用「eTag停車扣繳」服務者，可月抽以下服務100公里免費道路救援、洗金寶免費洗車，但會剔除已抽中前項100公里免費道路救援車主，而月抽活動得獎名單，將於各該抽獎月份之次月15日(遇例假日順延)公布於uTagGo與遠通官網，前述得獎名單將通知【全鋒道路救援】客服單位，以利【全鋒道路救援】對該中獎者贈送100公里免費道路救援服務；各抽獎月份之次月底前(遇例假日順延)，本公司將以uTagGo APP推播通知方式，派送洗金寶序號予得獎用戶(得獎用戶需完成uTagGo App下載與註冊)，序號使用期效為3個月。遠通電收提醒用路人，春節連假前預先辦好「eTag自動儲值」及「eTag停車扣繳」服務，除享有國道通行費9折優惠，還能有效解決因各縣市、風景區路邊停車費繳費方式不同所帶來困擾。