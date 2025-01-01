▲中信兄弟啦啦隊passion-sisters帶來活力熱舞(圖／市政府提供2025.1.1)

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▲現場仍有逾萬民市民家人一起來參加元旦升旗典禮(圖／市政府提供2025.1.1)

台中市政府114年元旦升旗典禮，今(1)日在市府前廣場盛大舉行，邀請勇奪世界棒球12強冠軍的中華隊內野守備教練陳江和、王牌救援投手吳俊偉及應援團長小白領唱國歌，迎接新年到來。市長盧秀燕表示，台中市在去年底的各項民調都拿下六都第一，也被評選為全國最幸福城市，感謝全體市民家人的努力，讓台中快迅進步、發光發熱。元旦升旗典禮迎旗由台中女中樂儀隊擔任，帶來精彩的操槍表演為典禮揭開序幕，盧市長率領市府各局處首長與后里、梧棲、北屯及南區等4區吉祥物(山海屯城代表)步入會場，接著由中信兄弟啦啦隊Passion Sisters帶來活力熱舞，現場還有台中在地舞團「妙璇舞蹈團」帶來街舞表演展現超活力，霧峰光正國小醒獅戰鼓團更帶來氣勢磅礡的戰鼓表演，展現非凡氣勢及台灣文化之美。盧秀燕說，今天雖然天空下著細雨，但是風雨生信心，她非常感動現場仍有逾二萬名市民家人一起來參加元旦升旗典禮。展望新的一年，市府還有好多事要做，台中現在只一條捷運綠線，今年捷運藍線會開工興建，且為因應未來龎大的捷運工程，市府更成立台中市捷運工程局，全力推動城市交通與捷運路網的完善。盧秀燕指出，各項建設在市府團隊的合作努力下也逐漸開花結果，也兌現她的政見承諾，包括三大指標性建設台中巨蛋去年正式動工，今年國際會展中心與綠美圖將開館營運；而台中海洋館、許良宇圖書館、老人復健綜合醫院，以及豐原、清水、太平、北屯四座國民暨兒童運動中心等重大建設也將相繼啟用；另市政路一期延伸、華南路延伸、甲埔大道等重要道路也將完工，讓城市的交通更加便利。此外，雙十公車優惠政策將延伸至持永久居留證的國際人士，並推出「市民限定乘車碼」，讓市民透過手機即可享有便捷的優惠服務。市府也會繼續加強拚經濟、改善空污和維護社會安全，去年台中市的PM2.5是13.9微克，低於國家標準15微克，中央環境部上星期公布空氣品質監測的結果，台中改善的幅度是六都第一，市府還會繼續努力，讓我們的城市更美好、平安，讓市民更幸福。盧秀燕與市府團隊更特別準備驚喜小彩蛋，邀請現場逾二萬民眾與此次為台灣拿下首座棒球世界冠軍的中華隊英雄、中信兄弟啦啦隊Passion Sisters共同high跳熱血應援曲「台灣尚勇」，眾人同聲高喊「台中尚勇」大家熱血澎湃、團結在一起。民政局長吳世瑋表示，中華隊在「2024世界12強棒球賽」燃燒全民棒球魂，多場經典好球讓全國觀眾為之喝采，並睽違32年拿下台灣史上首座成棒世界冠軍，市府此次特別邀請中華隊成員隸屬台中地主中信兄弟的教練陳江和、投手吳俊偉及應援團長小白領唱國歌，藉此場合向國民英雄致敬，感謝他們在運動賽事奮力拚搏，為台灣爭光。今年元旦升旗除有小國旗可領取外，還有實用精美的元旦紀念小物「手機架」，天未亮就吸引許多民眾來排隊，不到1小時就領取一空。市民詹先生昨天下午4點就來排隊，這是他第5次來排隊領取紀念品，每次都會在典禮前一天下午或晚上就來排隊，他覺得搶到頭香特別有意義 ，而且市府每次發放的紀念小物都很實用。