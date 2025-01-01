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▲Netflix 一漲再漲，3大方案收費方式一次看。（圖／NOWnews社群中心製）

▲中華電信即日起至3月31日，用戶申辦指定5G、寬頻或MOD專案，最高可免費獲得六個月的Netflix高級方案。（圖／官方提供）

影音串流平台Netflix在去年調漲訂閱價格，基本方案從每月270元調升至290元，標準方案由330元漲至380元，高級方案更從390元升至460元，漲幅最高達18%。一口氣大幅提高價格，對許多使用者來說無疑增加了不少負擔。不過，電信業者推出的優惠方案，讓訂閱Netflix、Disney+等主流串流平台的成本大幅降低，最低每月只需100元就能輕鬆享受Netflix。遠傳電信從2025年元旦第一天開始推出「遠傳新春金好看」活動，搶攻串流影音市場。只要用戶申辦指定的遠傳心5G專案599元以上的資費方案，即可享有多重好禮，包含手機舊換新最高折抵5000元，還可連續六個月送出每月 190 元的 Netflix 折抵金，也就是說，如果是基本方案的用戶，原本每月要290元，折抵後用戶只需要 100 元。中華電信則加深與Netflix的合作，自即日起至3月31日，用戶申辦符合條件的5G、寬頻或MOD專案，最高可免費獲得六個月的Netflix高級版（原價460元/月）。其中，選擇月繳1799元以上的精采5G方案，不僅能免費享受高級版半年，第7至12個月還能以每月359元的優惠價格續訂。而對於小資族，申辦599元或799元5G方案，用戶首年每月只需支付409元，額外還能獲得每月10GB的上網流量，實用性十足。相較於前兩者主打Netflix優惠，台灣大哥大則延續其Disney+的行銷策略，鎖定影音愛好者。透過網路門市申辦5G方案，最低月租999元的用戶即可享60GB的5G網路容量，並免費獲贈兩年Disney+標準方案。同時，為鼓勵4G用戶升級至5G，台灣大哥大再加碼贈送1500 momo幣，讓用戶不僅能享受更快速的網路體驗，還能大幅降低串流娛樂支出。