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▲樂天女孩張雅涵Kimi去年（2024）接下副隊長一職，卻在年末時傳出將出走。（圖／張雅涵IG）

▲張雅涵改名為「禾羽」，希望帶給粉絲更多力量。（圖／張雅涵IG）

28歲樂天女孩張雅涵Kimi去年（2024）接下副隊長一職，卻在年末時傳出將出走，目前已經離開經紀公司「莉奈文創」，未來的動向受到關注，才剛進入2025年，張雅涵就在IG公布新消息，大動作宣布自己改名為「禾羽」，和「張雅涵」說再見，希望新名字能夠帶給大家更多溫暖與力量，也解釋新名字的意義，將粉絲們取名「禾粉」，消息一出，引發熱烈討論。張雅涵在IG發布2025年第一則貼文，並曬出一系列形象照，只見她身穿潔白羽毛禮服，露出雪白香肩、修長美腿，周遭羽毛翩翩落下，畫面看起來如夢似幻，張雅涵看起來就像是掉落在人間的天使，美出新高度。她也在文中公布重大消息，透露深知很多人是因為「張雅涵」這個名字而認識她，她也很感謝大家陪著「張雅涵」一起成長，但新的一年，她將會以新名字「禾羽」和大家見面。張雅涵解釋「禾羽」這兩個字背後的含義，「禾」 代表希望與豐收，就像金色的稻穗，是努力之後的成果，也是她對未來的期待；「羽」 則象徵自由與輕盈，像一隻翱翔的鳥，勇敢追逐天空的夢想，帶著無限的可能。由於她很愛吃加辣河粉，粉絲名也將改為「禾粉」，她由衷感謝粉絲的支持，「感謝一路上支持我的你們，讓我更勇敢的去探索未知的世界。」張雅涵強調，希望新名字能帶給大家更多力量，「陪伴你們一起邁向更好的2025年，也讓我們繼續一起創造更多美好的回憶。」最後她也祝福大家新年快樂，「新的開始，我們一起加油。」粉絲也十分配合，下面留言區狂刷一排「禾羽」，祝福她新年快樂，「2025請禾羽多多指教囉」、「禾羽新年快樂」、「禾羽也好、雅涵也好，新的一年要健康的生活下去」。