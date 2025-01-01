為強化教師戶外與海洋教育知能，帶領學生走出課室外學習，親身體驗大自然與海洋，結合五感體驗的融合學習，進而塑造學生「親海、知海、愛海」的教育情境，讓學習更貼近學習者的生活經驗。教育部國教署分別與國立臺灣海洋大學及國立東華大學合作，編撰《學生海洋讀本》及《戶外教育多元學習模式手冊》，鼓勵教師於課程中結合戶外與海洋教育，開拓學生視野，並使學生與自然生態建立連結，未來將結合各縣市戶外教育及海洋教育中心共同推廣。
國教署說明，《學生海洋讀本》以「食魚教育」為主軸，讓學生在國小及國中學習階段都能夠有適切的海洋教育議題實質內涵，例如：讀本中，透過釣魚活動讓學生瞭解鄰近水域的休閒活動；在海邊(潮間帶、溪邊、河口、沙灘等)重視水域安全，以及讓學生認識海洋生物及保育方法，並覺察海洋環境保護與永續。讀本採用「體驗、閱讀、實驗、DIY」等多元學習形式，生動呈現海洋知識，引領學生探索海洋奧秘、理解海洋生態的橋梁，讓學生在課堂中更親近海洋、了解海洋、並培養對海洋的尊重與保護意識。
《戶外教育多元學習模式手冊》提出三種戶外教育課程的學習模式，包含「套裝路線學習模式」、「學習點學習模式」及「自主規劃學習模式」，協助教師根據學生的學習經驗和能力規劃課程，幫助學生在實作探究過程中獲得正向經驗，並提升探究與批判性思維的能力。另教師可依據手冊有效設計具風險防範意識的課程，引導學生關注活動中的潛在挑戰，提升風險意識，並確保活動的安全與品質。
國教署表示，將持續研發戶外與海洋教育相關教材，提供教師參考工具，並讓教師與學生將能在戶外與海洋教育中深化學習、挑戰自我，相關教材已置於戶外教育資源平臺可供下載。
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《戶外教育多元學習模式手冊》提出三種戶外教育課程的學習模式，包含「套裝路線學習模式」、「學習點學習模式」及「自主規劃學習模式」，協助教師根據學生的學習經驗和能力規劃課程，幫助學生在實作探究過程中獲得正向經驗，並提升探究與批判性思維的能力。另教師可依據手冊有效設計具風險防範意識的課程，引導學生關注活動中的潛在挑戰，提升風險意識，並確保活動的安全與品質。
國教署表示，將持續研發戶外與海洋教育相關教材，提供教師參考工具，並讓教師與學生將能在戶外與海洋教育中深化學習、挑戰自我，相關教材已置於戶外教育資源平臺可供下載。