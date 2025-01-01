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2024年底幾家媒體陸續發布六都滿意度民調，桃園市長張善政都刷新紀錄、穩居前三名，民進黨面對2026年桃園市長選戰，則陸續開始點名立委王義川、何志偉等人角逐，國民黨地方人士分析，這凸顯了民進黨在桃園無人可用的窘境，而鄭文燦因素也非綠營崩盤的唯一因素，張善政惦惦吃三碗公，不追求聲量但求把事情辦成，獲得地方肯定。根據經濟日報幸福指數調查，張善政滿意度六都第二；TVBS城市光榮感調查，桃園達73%，是12年來新高紀錄；Ettoday公布的民調，張善政滿意度也達71.5%。再往前回顧天下與遠見的調查，張善政皆是穩居六都前三。桃園地方人士說，過去總是拿著鄭文燦跑行程到深夜、大撒幣標準要求張善政的綠營民代也轉趨低調，箇中原因值得深思。張善政施政風格低調且務實，有人形容是「理工直男」。不具名的議員提到，張善政的風格確實吃虧，有時不免被微詞是一板一眼、沒有灰色路線。然而，這樣的風格卻成功使人口持續增長、正處建設關鍵期桃園市走繁複深沉的政治運作，專注於公共政策的提升與基礎建設優化，陸續改善過去被忽視的「隱性天坑」。舉例來說，鄭文燦任內開始建設的市立美術館原始經費高達37.5億，但發包時卻採「減項發包」的做法，美術館標案不僅沒機電、冷氣，連原本畫在設計圖上的空橋都消失了。張善政在臉書直指「雖然一時能壓縮預算，順利發包，但事實上卻只是將問題延後」、「後續不僅要追加預算，還衍生工期延長、通貨膨脹等額外成本」，網友也紛紛留言「辛苦啦，市長。前面的留下的爛攤子」、「理工思維就是踏實有邏輯」。曾參與輔選的藍營人士指出，張的個性不太可能「鄉愿」，他透過這篇臉書，宣示自己不同於前朝的做法並論述理由，讓他的人設更加清晰。除此之外，桃園棒球場排水系統改善、中壢新明市場鐵腕整頓，乃至於在全台各縣市紛紛為12強賽國手加碼獎金時，張善政卻選擇成立「棒球天使基金」，希望以長期投資選手取代錦上添花的發放獎金等案例，確實走出自己的風格。黨內人士也分析，外界許多輿論認為，目前民進黨在桃園的窘境源自於鄭文燦涉貪收賄，實際上，這是對桃園政局的錯誤判斷。民進黨今日的失敗，鄭文燦垮台絕非單一因素。該人士說，桃園市的人口十分年輕，不論學、經歷等條件也十分優越，造就桃園市民較為務實的性格，再加上桃園已經升格為直轄市十年，社會型態早已轉往都會型態，桃園市民實際上並不喜歡、更不需要市長每天跑攤。另外，如果空有宣傳卻沒有實際政策支撐，也十分容易破功，以一度曾在2022年市長選舉成為攻防焦點的總圖書館案為例，雖然被譽為是「全台最美圖書館」，卻遭爆有漏水、地下室淹水等問題，一樣需要等土木專業的張善政上任後一一處理改正。張善政協助地方建設不預設立場，不分黨派議員都埋單。地方人士說，近一年多以來，桃園府會關係穩定，張市府與不分黨派的議員均保持良好、和諧的互動關係，以明年總預算審查1711.98億中僅被刪除2.25億，被刪除的幅度較去年少非常多，可見一斑。除了府會關係改善，張市府甚至也深入「敵營」送暖。今年鄭文燦面臨官司時，許多被鄭文燦扶持的年輕綠營議員避而遠之，僅有八德區的呂林小鳳議員堅持「挺燦」，卻遭到黨內冷嘲熱諷，一度在桃園政界傳得沸沸揚揚。在呂林面對黨內鬥爭的當下，張善政卻藉呂林擔任主委的宮廟──「三元宮」建廟一百周年的機會雪中送炭，共同保存歷史文化、贈送「百年古蹟」匾額，令地方人士點滴在心頭。黨內人士認為，當外界紛紛猜測民進黨2026桃園市長的參選黑馬時，「惦惦吃三碗公」的張善政，不僅2026年連任看來水到渠成，或也不失為國民黨2028年的一張隱藏王牌。