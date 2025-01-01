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在之前簽署的5年合約到期後，烏克蘭拒絕再讓俄羅斯天然氣借道領土輸往歐洲，俄羅斯天然氣自2025年1月1日無法通過烏克蘭送往歐洲，這給部分仰賴俄羅斯天然氣的東歐國家帶來麻煩，斯洛伐克揚言要報復基輔，考慮切斷對烏克蘭的電力供應。根據《BBC》報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，不會允許俄羅斯「用我們的鮮血額外賺取數十億美元」，並稱歐盟國家早已有一年以上的充分時間做好俄羅斯天然氣斷輸的準備。俄羅斯仍然可以透過橫跨黑海的管道向匈牙利、土耳其和塞爾維亞輸送天然氣，但自1991年以來，俄羅斯便透過烏克蘭向歐洲輸送天然氣，如今這途徑中斷仍將帶來衝擊。自2022年俄烏戰爭以來，歐盟一直致力於減少對俄羅斯能源的依賴，2023年俄羅斯天然氣佔歐盟天然氣進口的比例不到10％，而在2021年時這數字為40％。然而，並非所有歐洲國家都能擺脫對便宜俄羅斯天然氣的依賴，斯洛伐克、奧地利、摩爾多瓦等國就受到影響，摩爾多瓦已宣布因可能的能源短缺，國家進入緊急狀態；斯洛伐克更痛批基輔的決定「不合情理且錯誤」。斯洛伐克揚言要以斷電報復烏克蘭，讓澤倫斯基反轟斯洛伐克站在莫斯科那邊，而波蘭則表示願意伸出援手，若斯洛伐克真的切斷對烏電力出口，波蘭將向基輔提供支持，對於能源設施經常受到俄羅斯攻擊的烏克蘭來說，確保電力進口供應至關重要。