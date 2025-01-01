2025跨年活動結束，其中，台灣最具代表性的台北101煙火秀被封為是史上最美101煙火，依照電信信令推估，「臺北最High新年城-2025跨年晚會」在24:10活動現場及臺北大巨蛋周邊人數超過22萬人，人潮相當踴躍，但過年後卻有網友在Threads上發文指出，在信義區跨年，煙火開始前一小時卻出現推擠，被擠到覺得空氣稀薄，身體已經呈現傾斜，無法動彈，推擠程度讓人想到韓國梨泰院。
台北101的跨年煙火大秀是每年跨年最受矚目的地標之一，也因此吸引了大量的人潮前來朝聖，就在精彩的煙火秀結束後，今（1）日在Threads上陸續有網友發文提到當天可怕的推擠經過。有網友Po文表示，在信義區的Att Uniqlo附近跨年，其擁擠程度讓他想到「韓國梨泰院推擠意外」。
原發文者提到，就在快接近煙火施放的前一小時，突然有人一直推擠，後面被擠到覺得空氣非常稀薄，原Po甚至感覺身體被擠到傾斜完全沒空間移動，過程中還聽到有人喊說「沒辦法呼吸了」，眼睛看著煙火卻完全沒有興奮開心的感覺，內心只希望快點結束，有很多第一次來台北跨年的外國人，還跟原Po說來台灣第一次跨年，但下次應該不敢再來了。
該篇發文後，有網友留言提到，「有聽到旁邊的人說『覺得快吸不到氣了』，後來還有看到救護人員推類似救護的椅子進去要求讓路。」、「我旁邊的有個男的突然暈倒在他朋友身上，被他朋友抱出人群」、「好險那附近都不是斜坡，不然真的會踩踏事件出人命。」
韓國梨泰院事件發生當時，Icu醫生陳志金在FB曾公開表示，人群在狹窄的巷弄裡用「人擠人」已經無法形容，而是「卡死」、完全動彈不得，其中比較比較矮小的人「口鼻」就會被推擠到前一個人的背後，這樣的狀況就像活活被枕頭「悶死」一樣。人緊貼著人，胸腹被嚴重擠壓，「通氣量」減少就釀意外。
陳志金醫師提到，如果在這樣的大型群組裡不幸跌倒，就像被「掩埋」在人海中一樣，「口鼻」被阻塞，空氣無法吸入。被人群「堆疊」好幾層的狀況下，在下面的人，即使「口鼻」沒被塞住，胸腹就根本無法起伏，很快會造成二氧化碳蓄積而昏迷，甚至因窒息缺氧死亡。陳志金醫師提醒：「大型活動的人潮管控、疏散問題值得我們所有人好好重視，才不會像這樣樂極生悲，也提醒要參加大型聚會的人一定要多注意自身的安全，想要帶小孩參加的父母，更要多考量。」
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原發文者提到，就在快接近煙火施放的前一小時，突然有人一直推擠，後面被擠到覺得空氣非常稀薄，原Po甚至感覺身體被擠到傾斜完全沒空間移動，過程中還聽到有人喊說「沒辦法呼吸了」，眼睛看著煙火卻完全沒有興奮開心的感覺，內心只希望快點結束，有很多第一次來台北跨年的外國人，還跟原Po說來台灣第一次跨年，但下次應該不敢再來了。
該篇發文後，有網友留言提到，「有聽到旁邊的人說『覺得快吸不到氣了』，後來還有看到救護人員推類似救護的椅子進去要求讓路。」、「我旁邊的有個男的突然暈倒在他朋友身上，被他朋友抱出人群」、「好險那附近都不是斜坡，不然真的會踩踏事件出人命。」
韓國梨泰院事件發生當時，Icu醫生陳志金在FB曾公開表示，人群在狹窄的巷弄裡用「人擠人」已經無法形容，而是「卡死」、完全動彈不得，其中比較比較矮小的人「口鼻」就會被推擠到前一個人的背後，這樣的狀況就像活活被枕頭「悶死」一樣。人緊貼著人，胸腹被嚴重擠壓，「通氣量」減少就釀意外。
陳志金醫師提到，如果在這樣的大型群組裡不幸跌倒，就像被「掩埋」在人海中一樣，「口鼻」被阻塞，空氣無法吸入。被人群「堆疊」好幾層的狀況下，在下面的人，即使「口鼻」沒被塞住，胸腹就根本無法起伏，很快會造成二氧化碳蓄積而昏迷，甚至因窒息缺氧死亡。陳志金醫師提醒：「大型活動的人潮管控、疏散問題值得我們所有人好好重視，才不會像這樣樂極生悲，也提醒要參加大型聚會的人一定要多注意自身的安全，想要帶小孩參加的父母，更要多考量。」