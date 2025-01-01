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▲王齊麟（右）去年認愛陳詩媛（左），更驚喜求婚成功。（圖／杰威爾提供）

▲陳詩媛不滿王齊麟曬出她的無濾鏡素顏照，氣噗噗轉發貼文。（圖／陳詩媛IG）

奧運金牌得主王齊麟去年（2024）認愛「樂天女孩」啦啦隊成員陳詩媛（十元），更驚喜求婚成功，小倆口不時會在社群平台上放閃，粉絲也樂於見到偶像「撒糖」，然而新年才剛開始，陳詩媛就忍不住在IG抱怨未婚夫王齊麟出賣她的零修圖照，「都不美肌一下。」背後卻是大顆閃光彈，讓網友都被閃瞎了眼。王齊麟在昨日（12月31日）發文透露，2024年是他身分轉換的一年，帶給他滿滿收獲，從奪下世界冠軍，正式和麟洋配道別，「感謝這一年帶給我的一切，不管是好的壞的，通通都是我持續進步的養分。」他也向未婚妻陳詩媛喊話，「謝謝妳答應我，妳一定下了很大的決心、犧牲了很多也受了許多委屈，會感到不安和徬徨是一定的。」讓人聯想到先前兩人愛得太高調，一度引起爭議。然而王齊麟也對陳詩媛許下承諾，「請妳放心，我會一直陪在妳身邊，成為妳一輩子的依靠。」最後他也揮別2024年，把不好的都留在過去，「明天又是新的開始～祝大家新年快樂，一切順利、平安，我也會繼續努力生活、努力訓練、努力成為一個更好的王齊麟，我們明年見～」陳詩媛也在留言區寫下：「以後也請多多指教。」一如既往大方放閃，足見兩人的好感情。王齊麟還曝光求婚當天的照片，其中一張照片，陳詩媛戴上婚戒，露出燦爛笑容，雙頰紅通通的模樣十分可愛，沒想到這張照片卻讓陳詩媛不滿，忍不住轉發，並附上一個氣到鼻孔噴氣的憤怒表情，寫下：「發文都不先修圖的，至少也美肌一下吧！」自然可愛的互動讓網友全都笑翻。