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▲原PO跨年夜下班時在忠孝復興站，剛好遇到4名北捷的員工，站在月台上方的角落，以「上帝視角」討論稍晚疏散人潮的策略。（圖／翻攝自Threads）

▲北捷今年為了疏散跨年晚會及張惠妹大巨蛋演唱會的人潮，特別推出最新政策「與其排隊等候入站，不如步行免費搭乘綠線」的政策。（圖／北捷提供）

昨（31）日跨年夜恰逢上班日以及張惠妹大巨蛋演唱會，北捷自2024年12月31日上午6時開始，至2025年1月1日上午6時，總運量人次達到312.7萬人次，創下疫情後新高。而北捷為了順利疏散人潮，除了調整捷運班距、推動免費搭車優惠政策，還派出2800名工作人員同步執行「月台疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」，最終順利完成疏散任務。有網友捕捉到北捷員工在當晚討論作戰策略的認真背影，讓1.9萬人感動大讚：「北捷真是有效率又懂得安撫人心的好團隊！」一名網友昨日在Threads上發文，表示下班時在忠孝復興站，剛好遇到4名北捷的員工，站在月台上方的角落，以「上帝視角」討論稍晚疏散人潮的策略，只見他們各自提出意見「我是擔心這樣月台會爆」、「所以可以引導大家這樣走」，讓原PO感動直呼：文末也不忘對於跨年夜辛苦執勤的各行各業致上謝意。貼文曝光後，吸引超過1.9萬人按讚，網友們也紛紛暖喊，、「好帥氣的背影，討論作戰策略」、「工作人員承擔不起萬一，沙盤推演是必要的，只是真的辛苦他們」、「北捷真的可以說是台灣之光」、事實上，北捷今年為了疏散跨年晚會及張惠妹大巨蛋演唱會的人潮，特別推出最新政策，若從「南京三民站」以及「台北小巨蛋站」搭車，可享有單趟不限站別車資免費優惠，以此鼓勵民眾多使用松山新店線（綠線）轉乘回家。而根據北捷統計，今元旦（1）日0時至6時，南京三民站與台北小巨蛋站共有約2.6萬張電子票證刷進，現場則發出1千多張單程票卡，兩站共有2.7萬餘人順利進站，與去年相比增加1.8萬人次，可見北捷的策略，確實大幅減緩紅藍線疏散人潮的壓力。