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▲家貓須植晶片上路，新北動保處推200+場免費行動寵物登記站。（圖／新北市動保處）

農業部規定今（1）日起，家貓也需納入應辦理登記之寵物，並給予飼主1年緩衝期，若飼主未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，將依「動保法」開罰飼主3000元到1萬5000元罰鍰。新北市政府動保處對此表示，為協助飼主儘速為貓咪進行寵物登記，114年將辦理200場以上免費施打晶片、寵物登記及狂犬病疫苗注射活動。為應對貓咪數量快速增加，寵物管理規範也隨之進行調整，新北市動保處積極推動寵物登記，為飼主方便為貓咪進行植入晶片，113年度已辦理288場免費行動寵物登記站，完成登記數達千隻以指數性成長，114年將規畫200場以上貓咪行動登記站，首場將在1月11日於板橋圖書館旁舉辦「寵愛貓咪植晶片活動」，寄發手機簡訊通知飼主，方便飼主就近為貓咪植入晶片，飼主不必特地前往動物醫院或登記站，可大幅提升登記率。新北市獸醫師公會理事長薛敦元表示，負責任的飼主應為寵物做三件事，包含為犬隻及會外出活動的貓咪，每年須施打狂犬病疫苗、犬貓絕育及犬貓都要植入寵物晶片與登記；為貓咪植入晶片不僅給牠有一個專屬身分證，貓咪為立體生活動物，飼主住家窗戶除了要有好的防護避免跳出家外，也須讓毛寶貝植入晶片做好登記，貓咪一旦走失，只要被熱心民眾發現並帶至附近的動物醫院或動物之家掃描晶片，便可透過晶片的資訊迅速聯繫飼主，增加毛寶貝回家的機率，成功與家人重聚。新北市動保處呼籲，飼主未依規定為犬貓辦理寵物登記及植入晶片者，依據動物保護法第31條第1項第8款規定，可處新臺幣3,000元以上15,000元以下罰鍰，114年1月1日貓咪已列入須辦理登記的寵物，並有1年緩衝期，家中貓咪如尚未完成寵物登記，請儘速攜帶至各地寵物登記站辦理晶片植入及完成寵物登記，另外新北飼養寵物認證數位卡已結合新北市民卡，完成寵物登記後可使用手機或電腦登入飼主專區，查看名下所有寵物身分證相關資訊。