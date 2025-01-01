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北市府前廣場跨年活動吸引22萬人參加，許多民眾爭相目睹6分鐘長度的101煙火，但在活動結束後，現場大螢幕竟播出央視跨年節目畫面，引發綠營批評。對此，台北市政府今（1）日表示，本次跨年廠商失誤，廠商道歉，觀傳局也表明一定究責，並質疑綠營大咖也常手書簡體字。針對民進黨市議員顏若芳、陳怡君議員以廠商轉播有誤指責蔣萬安「中共代言人」、「親中媚共」，北市府副發言人李政軒表示，若連廠商的技術性錯誤都要無限上綱上線到市長，同樣標準下，議員恐怕已把同黨的賴清德總統、高雄市長陳其邁都打成「中共同路人」。李政軒質疑，相較於本次跨年廠商失誤，廠商道歉，觀傳局也表明一定究責；那種親筆寫下的，又怎麼說？李政軒列舉，賴清德前不久出訪手書簡體字，而高雄市陳其邁市長不只治下官方刊物《文化高雄》月刊上使用簡體字，連緬懷李登輝前總統的親筆字條都用簡字，議員若非雙重標準，自然該質疑賴清德、陳其邁是「親中媚共」的「中共代言人」。李政軒表示，問題出在哪、就該針對性解決，本次轉播問題，承辦廠商已致歉、觀傳局也已說明會依契約處置；請議員切勿嘴上反中、心中卻「心嚮往之」而繼承了「批鬥」之風，成為自己所批判的對象。對於陳怡君議員至今仍對市府年度春聯忿忿不平，李政軒提問，難道議員真的希望連帶抵制包含香水品牌Jo Malone在內的所有「馬龍」？