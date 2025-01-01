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柯文哲已在今（1）日正式辭去民眾黨主席職務，不過，高院晚間仍撤銷交保，發回台北地院更裁，北院預計最快明晚才能開庭。民眾黨對此表示「痛心不解」，柯文哲的保金已調高到史無前例的7000萬元並加掛電子腳鐐，為何檢方仍一再抗告、堅持押人？民眾黨強調，仍將會在北院開庭時，前往旁聽。台灣高等法院今撤銷柯文哲二度交保裁定，民眾黨也發出三點聲明回應，回應全文如下：一、本黨對此結果深表痛心與不解。在北檢起訴之基礎證據薄弱之情形下，依前次高院撤銷發回之理由，本黨前主席柯文哲已遭提高具保金至史無前例的7000萬，並執行科技設備監控，到底有何再被羈押之理由？二、北檢雖於抗告理由中不斷強調有與本案被告及證人「相互勾串之高度可能」。然而，柯文哲前主席兩次交保迄今，不僅完全配合裁定之意旨，更為避免繼續遭受誤會有可能因長官部屬等關係進行勾串，已於今日下午正式請辭本黨黨主席，履行其先前在公開法庭對法官所為之承諾。衡諸上開情狀，根本不應在沒有任何具體事實證明柯文哲前主席在交保後有任何勾串之行為與企圖，即以單方面之臆測，而作為撤銷發回之理由。三、在既往之司法實務中，當被告已遭起訴移審於法院後，實難見檢察官無視地院負責本案訴訟承審法庭之意見，一再抗告並悍然堅持繼續羈押。本黨將全力支持柯文哲前主席捍衛清白與程序正義，也將於北院開庭審理時，依規定前往旁聽。