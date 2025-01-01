我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙露思自己吃飯時，模樣很吃力、眼神空洞。（圖／趙露思抖音）

▲趙露思過去在《你好，星期六》上多次放聲大笑。（圖／湖南衛視芒果TV官方頻道 China HunanTV Official Channel YouTube）

▲趙露思過往在節目上甜笑的畫面被起底，今昔對比讓粉絲相當心疼。（圖／趙露思超話 微博）

大陸新生代女星趙露思近期爆出健康亮紅燈，不僅因罹患失語症而癱坐輪椅就醫，今（1）日更自爆確診憂鬱症，還曾遭經紀公司毒打、被勒索鉅額分手費，體重一度掉到36.9公斤，恐怖經歷讓全網心疼不已。如今趙露思過往上綜藝節目的畫面遭起底，曾經一抹甜笑撼動百萬粉絲的心，今昔對比讓粉絲紛紛痛心直呼：「拜託對她好一點點吧。」趙露思日前因癱坐輪椅就醫的影片曝光，掀起熱議，對此友人不僅發聲證實趙露思罹患失語症，還多次公開趙露思在其經紀公司銀河酷娛遭受的不公待遇，不僅曾被公司毒打、搧巴掌，還被索討分手費，而趙露思卻因為不願讓父母承擔鉅額違約金而選擇隱忍，只能和友人求救：「救救我。」而好友後續也曬出趙露思在罹病後努力復健的片段，不僅自己進食都困難，就連走路都需要人攙扶，讓粉絲看得直掉淚，直言：「（趙露思）發現自己走不動之後哭著臉想去捶打腿這一幕，我真的要哭了」、「我想知道，她為什麼會成這樣」、「看著一條鮮活的生命變成這樣，是誰都會不忍心的。」一連串的指控被爆出後，銀河酷娛緊急發聲，表示：「露思和我們對於工作規劃並無分歧，均在充分取得共識的基礎上力爭合理安排。」讓全網炸鍋，認為公司在推卸責任，更怒喊要銀河酷娛主動和趙露思解約：「能對她好一點嗎？能重視一下她嗎」、「解約放人，還我趙露思！」而趙露思過往上過的各大綜藝節目也被起底，她曾參與過湖南衛視一檔節目《你好，星期六》，在裡面多次放聲大笑，雖然該影片是去年（2024）的畫面，趙露思當時已經罹病，不過她在節目中的甜甜笑容仍征服了不少粉絲的心。如今好友曬出趙露思和小孩一樣學習走路、努力拿湯匙進食的模樣，與過往的她成了明顯對比，讓粉絲紛紛痛心喊道：「希望這世界可以多點善意來對待她」、「好想抱抱她」、「拜託對她好一點點吧」、「她很堅強，也很勇敢」、「真的好心疼一個好好的女孩變成這樣。」