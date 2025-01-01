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▲趙露思因身心出現問題，罹患失語症。（圖／趙露思微博）

▲趙露思被公司、劇組壓榨，導致身體出現狀況。（圖／翻攝自微博）

▲鄧紫棋留言為趙露思加油打氣。（圖／翻攝自微博）

中國女星趙露思連日來傳出被劇組、經紀公司壓榨，導致壓力過大，身心出現問題，罹患失語症，甚至無法站立、吞嚥，一切都要像孩子般從頭學起，隨著風波越演越烈，趙露思今（1）日首度發聲，坦言在5年前就被老闆暴力對待，甚至因此出現憂鬱傾向，因為忽視自身情緒，才導致情況急轉直下，成為憂鬱症，對此，鄧紫棋也留言13字為她加油打氣。趙露思在微博發文還原事件來龍去脈，坦言自己受到職場霸凌，早在2019年就出現憂鬱傾向，但周遭的人總是安慰她「想開點什麼都好了」，她也認為是自己太敏感，因此選擇忍耐，直到2023年趙露思的健康每況愈下，甚至出現肺炎、肺氣腫、蕁麻疹、玫瑰糠疹、盜汗、神經性耳聾、睡覺會驚醒等狀況，由於忽視了這些身體警訊，趙露思隔年更出現頻繁乾嘔、眩暈、關節疼痛、頸椎疼痛等等症狀。趙露思從小所承受的教育，就是只要被懲罰就肯定是自己的錯，「任何事情都要從自己身上找原因」，因此長大後她試戲沒上被打，她也認為是自己的錯，不敢哭鬧，「我只想逃，習慣了自己的事情自己處理，也沒有跟任何人尋求幫助的習慣。」直到她終於紅了，想要離開公司，對方卻要求鉅額「分手費」，並在行內不斷詆毀她，「這並沒有停止對我傷害。」趙露思一直以來都努力不讓病情影響到工作，也不想讓此事淪為「炒作」，但隨著新聞爆發，她希望藉由自己的經驗讓有相同情況的人瞭解抑鬱，「抑鬱是種情緒，但抑鬱症是種疾病，也不再是『想開點』、『說出來』就能夠解決的，真心希望和我一樣『感同身受』的你在這樣的情況下，是否被真正『理解』已經不重要了，而且還會繼續在議論漩渦裡不停的自證卻無法自救。」貼文一出，引發廣大迴響，連鄧紫棋都留言寫道：「新年快樂妹妹！趕快好起來！」