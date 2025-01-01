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▲單日運量創新高！桃捷公司完成2025跨年疏運任務。（圖／桃園捷運公司）

桃園捷運公司今（1）日表示，2024最後一天，A18高鐵站前廣場有桃園跨年演唱會，A19的樂天桃園棒球場則有五月天演唱會，經統計，113年12月31日上午6時至114年1月1日上午6時止，機場捷運單日總運量達到創新高的195,603人次，36分鐘順利將南來北往的旅客疏運完畢。「燈燈燈燈 2025桃園跨年晚會」今年在高鐵站前廣場舉辦，共有13組藝人熱力開唱，吸引大批民眾前往跨年倒數。而在樂天桃園棒球場則有天團五月天陪著2.5萬名的歌迷迎接2025。機場捷運聯結桃北北三市，為了服務桃園2場大型演唱會離場的歌迷以及從台北跨年結束返回新北、桃園的旅客，桃捷公司一共加發了16列加班車，除了正常營運人力外，也加派了92名包括員工、志工、保全、清潔人員等協助引導旅客。因現場湧入大量散場歌迷，考量旅客安全，車站進行人潮管制措施，為了讓等候進站的旅客延續五月天的熱情，桃捷公司號召員工組成「桃氣午夜天」，在A19站入口處帶領著歌迷熱唱五月天的歌曲，五迷們也熱情的互動，也頻頻向工作人員說「辛苦了，新年快樂」，趕走了同仁身體的疲累。桃捷公司今年同樣在跨年夜連續41小時營運不收班，並在確保系統安全的前提下，將加班車的班距再加密，也因此較往年更快速地完成疏運任務。2024年是桃捷公司表現亮眼的一年，在多元的行銷宣傳及靈活的招商策略下，營收大幅增加。2025年將配合綠線捷運的施工進度積極進行營運準備並優化機場捷運的營運措施，務必提供旅客一個優質、安全、便捷的交通運輸服務。