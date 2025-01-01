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▲趙露思（右）和曾黎（左）緣分不淺。（圖／趙露思超話 微博）

今年47歲的大陸女演員曾黎，和近期爆出被經紀公司霸凌的女星趙露思有不淺的緣分，曾黎大趙露思22歲，曾在多部劇中飾演趙露思的媽媽，而她凍齡的模樣也是許多網友追隨的對象，另外曾黎不只顏值備受討論，感情史也相當豐富，曾交過3任男友，每任都是影帝，分別是富大龍、李易祥以及陳坤，可見只要是美女，不管到哪個歲數都非常有人氣。曾黎過去曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中飾演趙露思的母親，被譽為「中國戲劇最美母女檔」，可見兩人緣分不淺。事實上，曾黎出道至今雖然已經超過24個年頭，不過近年來仍在影視圈中大放異彩，儘管出演媽媽角色居多，不過超高的顏值和凍齡的外表，讓她走到哪也不輸新生代演員。而曾黎的感情世界也相當豐富，雖然她至今未婚未運，不過也曾有過3段轟轟烈烈的感情，巧合的是她3任男友全是影帝，分別是富大龍、李易祥以及陳坤，來歷都大有來頭，而去年（2024）曾黎被爆出與知名導演王子鳴交往，據悉，王子鳴執導過《楊門虎將》、《不二神探》以及《溫暖的弦》等影視作品，儘管不是影帝等級，不過也算是娛樂圈內知名人士。