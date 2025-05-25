端午節後即將迎接人手一杯飲料的夏天，手搖飲料界長青樹50嵐又有冷知識被挖出！官方透露50嵐北部（北北基）會有「店長推薦」必喝清單，不管是新品或隱藏版都有機會上榜；雖然每季都會做變換，但被譽為經典的「一號四季珍波椰」是萬年不變的「超強手搖」，必須每月霸榜，還釣出小編證實：「去中南部說2號 店員是聽不懂的喔～」而且也不是全台都喝得到一號，同步挖出5月Top 5菜單一次整理。
平價好喝的50嵐擁有超過30年歷史，被視為手搖飲料界的長青樹，平時低調不張揚的品牌形象，反而吸引大批粉絲熱愛挖掘冷知識。官方曾透露50嵐北部（北北基）會有「店長推薦」必喝清單，而且「每季」都會做變換，直說「跟店員說一號、二號、三號都聽得懂，適合給一些選擇障礙的嵐寶們」。
尤其發跡自台南、由創辦人親自鎮守的台南地區，由於不販售「椰果、布丁」等配料，因此與同樣被納入台南區市場的高雄岡山及路竹，都是喝不到「一號四季珍波椰」的。
5月北部的「店長推薦」必喝菜單
1號四季春珍波椰 M 40元／L 50元
2號布丁烏龍奶茶 M 60元／L 75元
3號芒果冰淇淋奶綠 M 65元／L 75元
4號柚子紅茶＋混珠 M 50元／L 60元
5號8冰綠 M 50元／L 60元
而前陣子被各地粉絲哀嚎買不到的人氣「8冰綠」，就出現在5月「店長推薦」菜單中，堪稱50嵐必點、酸酸甜甜的「消暑必喝手搖」，小編也早就證實，現在可只有北區還買得到！大家有機會經過50嵐，不妨照著「店長推薦」清單換換口味嚐鮮，或者趁機喝一波「8冰綠」沁涼又解渴。
另外，台灣迷客夏攜手關島觀光局一同進駐現正於台北
世貿一館舉辦的「2025台北國際觀光博覽會」，即日起至5月26日，現場販售「海鹽芒果綠 CHamoru Chiller Green Tea」及「島嶼芒果青梅綠 Håfa Adai Green Tea Cooler」，一秒感受關島的熱情！展 覽期間於攤位購買任一飲品，可獲得每日限量「特製飲料提袋」乙份；購買3杯(含)以上， 更加贈「迷客夏環保吸管組」乙份，數量有限，送完為止。
5月28日至6月3日連續7天端午手搖優惠，於迷客夏一般門市現場點餐，購買任2杯飲
品，即享「超人氣指定單茶拿鐵」乙杯(M杯)39元加購優惠，吃粽子也能消暑又解膩。
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尤其發跡自台南、由創辦人親自鎮守的台南地區，由於不販售「椰果、布丁」等配料，因此與同樣被納入台南區市場的高雄岡山及路竹，都是喝不到「一號四季珍波椰」的。
5月北部的「店長推薦」必喝菜單
1號四季春珍波椰 M 40元／L 50元
2號布丁烏龍奶茶 M 60元／L 75元
3號芒果冰淇淋奶綠 M 65元／L 75元
4號柚子紅茶＋混珠 M 50元／L 60元
5號8冰綠 M 50元／L 60元
而前陣子被各地粉絲哀嚎買不到的人氣「8冰綠」，就出現在5月「店長推薦」菜單中，堪稱50嵐必點、酸酸甜甜的「消暑必喝手搖」，小編也早就證實，現在可只有北區還買得到！大家有機會經過50嵐，不妨照著「店長推薦」清單換換口味嚐鮮，或者趁機喝一波「8冰綠」沁涼又解渴。
另外，台灣迷客夏攜手關島觀光局一同進駐現正於台北
5月28日至6月3日連續7天端午手搖優惠，於迷客夏一般門市現場點餐，購買任2杯飲