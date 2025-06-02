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▲范冰冰（左起）、林心如、趙薇，因演出《還珠格格》走紅。（圖／翻攝自網路）

▲穆曉光（右）是將范冰冰推到一姐位置的重要人物。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰（左）和李晨熱戀5年，最後無法一起挺過逃稅風波分手。（圖／范冰冰微博）

中國女星范冰冰因逃漏稅淡出螢光幕，回顧范冰冰剛出道時，因為外型出眾，加上父母都是從事藝術工作，氣質和其他女星就是不一樣，但在《還珠格格》中，她卻是飾演林心如身邊的丫鬟「金鎖」，很多人說怎麼會有丫鬟比格格還漂亮，也因此惹得瓊瑤不是很開心，范冰冰出走瓊瑤工作室後，遇到很多貴人，也染上很多緋聞，一字排開從藝人到富商都有，其中最知名的就是和李晨的感情，不過這麼多男人中，只有一位願意為她「坐牢」，那就是經紀人穆曉光。范冰冰以《還珠格格》金鎖一角進到觀眾視野，雖當時她的光芒一直被林心如壓著，但野心使人成長，接下來的幾部戲，她逐漸走出自己的路，包括《秦始皇》、《小魚兒與花無缺》、《武媚娘傳奇》等等。范冰冰的成功絕非巧合，離開瓊瑤工作室後，她的貴人運爆發，金牌製作人賈云做了5部戲給范冰冰，只不過戲沒紅，倒是傳出她被賈云包養的緋聞。范冰冰還曾投靠香港大老洪金寶，和古天樂、張柏芝、鄭伊健等人合作幾部經典作品《我家有一隻河東獅》、《情癲大聖》、《千機變II之花都大戰》等等。說也奇怪，這回竟傳出，小范冰冰20歲的弟弟范丞丞是她和洪金寶的「私生子」，好在洪金寶基因強大，范丞丞和洪家子孫，一點都不像。後來范冰冰所屬的經紀公司華誼娛樂經歷一波大換血，范冰冰也遇到這位，願意為她坐牢的男人－穆曉光。穆曉光在台灣是娛樂圈的幕後大老，在穆曉光的幫助下，范冰冰成立了自己的工作室，拍了《胭脂雪》、《金大班》、《武媚娘傳奇》等劇，也就在當時，范冰冰成了新時代女性的指標，當有人問她會不會選擇嫁入豪門時，她霸氣說，「我不嫁豪門，因為我就是豪門。」還有人稱呼她為「范爺」。與此同時，范冰冰的感情世界再度受到關注，曾有人看到她和穆曉光在法國約會，也有人說穆曉光會為了她做愛心早餐，但穆曉光澄清，和范冰冰只是「僱傭關係」，范冰冰倒不完全這麼認為，先是否認戀情，接著又補上一句，「但你們硬要塞給我一個男友的話，他也是一個不錯的人選。」范冰冰2015年到2022年間和李晨愛得大方，在2018年時，范冰冰因稅務風波淡出螢光幕，她也因此和李晨分手，當時表示不想連累李晨，而李晨也曾發文說要「一起度過」。後來范冰冰補交8.8億人民幣的罰款，免於牢獄之災，有傳聞說，穆曉光為了保住范冰冰，把自己送進了牢房，但中國官媒至今未披露真相，只是以實質上的幫助來說，穆曉光的確比其他男人強多了。