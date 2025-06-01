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▲劉若英婚前就寫下《後來的我們》故事原型，並坦言婚前婚後心境沒有太大改變。（圖／台北金馬影展執委會提供）

藝人劉若英在今（1）日過56歲生日啦！劉若英自1991年出道至今，從金曲歌后轉型導演，她累積了許多經典作品，陪伴無數粉絲的青春，從歌曲〈後來〉、〈成全〉到〈我們沒有在一起〉，每首歌曲都如實記錄著情感的掙扎與成長；2017年她首次執導的電影《後來的我們》，更在中國大陸上映首日創下人民幣2.8億票房，並成為華語電影史上最賣座的女導演。近期她再度執導影集《忘了我記得》，也令粉絲十分期待，劉若英的作品中真摯的男女情感也貫穿她的創作歷程，這篇文章中馬上帶粉絲們帶大家了解劉若英的創作與感情觀。劉若英的作品始終扣緊真摯情感與人生告別，貫穿她橫跨影歌的創作歷程。其實《後來的我們》的原始故事，早在2011年就寫進她的書《我的不完美》中，不過真正拍攝卻是在婚後進行。面對前婚後心態上的差異，劉若英也曾透露自己對感情的理解婚前後並無太大變化，並表示「我結婚得晚，是成熟後才決定進入婚姻的，所以心境上其實和當初創作故事時相差不遠。」《後來的我們》電影中，父親寫給兒子的信成為催淚橋段。劉若英認為，愛情、生活的選擇多多少少都受到原生家庭的影響，她曾考慮刪除這場戲，但信中談到的緣分其實也包括愛情，她認為愛有多種面向，愛情最終也可能轉化為親情或友情，都是一種祝福。對於電影中的台詞發想，劉若英表示，那些話從不是刻意編寫，而是從對話中自然而然誕生，她說自己常在化妝或做頭髮時，聽到周遭的聊天內容，會隨手記下真實對話與情緒。劇本中甚至包括了電玩公司員工的親身故事，就這樣的細節堆疊出整部作品的情感真實感。Netflix台劇《忘了我記得》是劉若英最新執導作品，與秦漢、謝盈萱、霍建華共同主演。故事圍繞親情、友情與婚姻，展開關於成長、遺忘與陪伴的深刻對話。劇中謝盈萱與秦漢飾演的父女，句句動人，呈現父女間的感情糾葛與母女之間的矛盾。周采詩飾演的全職媽媽，真切表達對孩子的情感，而劉品言則分享單身女性生活的甘苦。此外，謝盈萱和霍建華飾演的夫妻，也揭示了婚姻生活中的種種挑戰。劇中透過每一段值得「記得」的溫暖時刻，構築獨特的幸福感，激勵觀眾勇敢面對遺憾和無常。6月1日的壽星不只有劉若英！還有中國男演員趙亮、馬來西亞歌手李佳薇、馬來西亞女演員林明禎、台灣YouTuber張志祺，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！