睽違已久的「基隆－石垣島」定期渡輪終於敲定，官方預告最快9月正式開航，單程航程預估為7小時，屆時旅客可從基隆港出發夜航至日本沖繩石垣島。雖然目前詳細票價與時刻表仍未公布，不過消息曝光已掀起網友熱議，還有人擔心會衝擊台灣國旅，忍不住驚呼：「墾丁是不是徹底玩完了？」
基隆、石垣島定期渡輪9月開航！最低票價約2000元台幣
討論多時的「石垣島－基隆」定期航線，如今總算有新進度，官方最新公告指出，航線預計將於2025年9月啟航，單趟航行時間約7小時，目前尚未公布確切的班次時刻與票價細節。
為了這條渡輪航線，石垣市還特別成立了名為「商船やいま」的新公司，負責整體營運，並從韓國Panstar Cruise公司手中購入一艘「Panstar Dream」遊輪，進行翻修與改裝作業，作為開航船隻使用。
根據「商船やいま」官網最新公告，改裝後的船隻命名為「YAIMA丸號」，將專責往返基隆與石垣島兩地，單程航行約需7小時，最多可搭載545位旅客，目標讓往返台日間的交通方式更具多元性與彈性。
而依據日媒報導，這艘「YAIMA丸號」的船員與管理作業將交由台灣華岡集團負責，預計未來每週將開出3個航班，安排夜間從石垣島出發、清晨抵達台灣。票價方面，根據艙等不同，初步設定自1萬日圓起跳（約新台幣2057元），未來將公布更多細節。
石垣島定期航班成真！他驚：墾丁玩完了？
一名網友先前曾在PTT發文表示，今年秋天石垣島與基隆將有定期航班，航程約8小時，票價據稱單趟最便宜1萬日圓起跳，實際價格仍依等級為主，他認為既然船票不貴，又能去日本小島旅遊，可能又會衝擊台灣國旅，「萬一成真，墾丁是不是徹底玩完了？」
貼文曝光後，不少網友心動喊，「去船上吃Buffet，下船開始買日貨」、「學生窮遊新地方」、「還不錯耶。希望跟韓國一樣能運車過去啦，騎機車環石垣島了」、「這種應該是晚上11點出發，睡一覺起床後，隔天早上7點到」。
但也有人直言，「坐船8小時很痛苦吧」、「如果船不夠大，坐8小時暈死你」、「8小時？2小時我都懷疑人生了」、「冬天浪高超過1米，搖8小時胃都給你吐出來」、「坐船跟坐車 根本完全不能比」。
石垣島直飛機票價格曝光！號稱「日本馬爾地夫」
事實上，華航昨（28）日才宣布，即日起至10月25日止，每週三與週六將推出限時包機直飛石垣島，從桃園出發僅需約1小時，單程票價新台幣8916元起，適合短期出國放鬆旅遊，無需轉機即可直達日本離島。
有「日本馬爾地夫」之稱的石垣島，是沖繩縣第三大島，距離台灣僅約270公里。過去想前往石垣島，多半得先飛往那霸轉機，耗時費力，現在除了空中直飛選擇，9月起還可搭渡輪直接抵達，交通方式大為升級。
石垣島最佳旅遊時節為春秋兩季，當地有美麗海景與亞熱帶自然生態，遊客可體驗浮潛、潛水、玻璃底船觀光等活動，並探索鐘乳石洞與石灰岩地形。此外，在石垣島旅遊還能大啖在地名產，如石垣牛與八重山麵，享受不同於本島的慢節奏島嶼生活，是許多上班族、小家庭及情侶的舒壓放鬆好選擇。
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討論多時的「石垣島－基隆」定期航線，如今總算有新進度，官方最新公告指出，航線預計將於2025年9月啟航，單趟航行時間約7小時，目前尚未公布確切的班次時刻與票價細節。
為了這條渡輪航線，石垣市還特別成立了名為「商船やいま」的新公司，負責整體營運，並從韓國Panstar Cruise公司手中購入一艘「Panstar Dream」遊輪，進行翻修與改裝作業，作為開航船隻使用。
根據「商船やいま」官網最新公告，改裝後的船隻命名為「YAIMA丸號」，將專責往返基隆與石垣島兩地，單程航行約需7小時，最多可搭載545位旅客，目標讓往返台日間的交通方式更具多元性與彈性。
而依據日媒報導，這艘「YAIMA丸號」的船員與管理作業將交由台灣華岡集團負責，預計未來每週將開出3個航班，安排夜間從石垣島出發、清晨抵達台灣。票價方面，根據艙等不同，初步設定自1萬日圓起跳（約新台幣2057元），未來將公布更多細節。
石垣島定期航班成真！他驚：墾丁玩完了？
一名網友先前曾在PTT發文表示，今年秋天石垣島與基隆將有定期航班，航程約8小時，票價據稱單趟最便宜1萬日圓起跳，實際價格仍依等級為主，他認為既然船票不貴，又能去日本小島旅遊，可能又會衝擊台灣國旅，「萬一成真，墾丁是不是徹底玩完了？」
貼文曝光後，不少網友心動喊，「去船上吃Buffet，下船開始買日貨」、「學生窮遊新地方」、「還不錯耶。希望跟韓國一樣能運車過去啦，騎機車環石垣島了」、「這種應該是晚上11點出發，睡一覺起床後，隔天早上7點到」。
但也有人直言，「坐船8小時很痛苦吧」、「如果船不夠大，坐8小時暈死你」、「8小時？2小時我都懷疑人生了」、「冬天浪高超過1米，搖8小時胃都給你吐出來」、「坐船跟坐車 根本完全不能比」。
石垣島直飛機票價格曝光！號稱「日本馬爾地夫」
事實上，華航昨（28）日才宣布，即日起至10月25日止，每週三與週六將推出限時包機直飛石垣島，從桃園出發僅需約1小時，單程票價新台幣8916元起，適合短期出國放鬆旅遊，無需轉機即可直達日本離島。
有「日本馬爾地夫」之稱的石垣島，是沖繩縣第三大島，距離台灣僅約270公里。過去想前往石垣島，多半得先飛往那霸轉機，耗時費力，現在除了空中直飛選擇，9月起還可搭渡輪直接抵達，交通方式大為升級。
石垣島最佳旅遊時節為春秋兩季，當地有美麗海景與亞熱帶自然生態，遊客可體驗浮潛、潛水、玻璃底船觀光等活動，並探索鐘乳石洞與石灰岩地形。此外，在石垣島旅遊還能大啖在地名產，如石垣牛與八重山麵，享受不同於本島的慢節奏島嶼生活，是許多上班族、小家庭及情侶的舒壓放鬆好選擇。