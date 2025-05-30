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▲先喝道「愛蜜荔系列」新品大杯59元/杯。（圖／先喝道提供）

先喝道：荔枝新品開賣！5/30「買一送一」

龜記茗品：紅柚翡翠「2杯100元」

▲龜記茗品端午優惠！紅柚翡翠「2杯100元」。（圖／翻攝自龜記FB）

迷客夏：「單茶拿鐵」39元加購價

五桐號：「指定飲品8折」外送優惠

日出茶太：指定飲品「買一送一」！

▲「日出茶太 烏內」品牌概念店開幕，「指定飲品買一送一」。（圖／日出茶太提供）

「UG TEA樂己」新竹清大門市資訊

顏太煮奶茶「台中一中店」資訊

2025端午節快樂！13大「買一送一」手搖飲料優惠一次整理，大苑子水果茶一杯7元，可不可熟成紅茶、麻古茶坊、先喝道、日出茶太、UG TEA、顏太煮奶茶都「買一送一」，CoCo單茶20元有找，迷客夏茶拿鐵39元加購價，龜記紅柚翡翠「2杯100元」，萬波65折，五桐號8折，COZY買雲朵奶蓋系列送「彩繪保冷袋」。每年端午節必玩諧音梗的大苑子，2025年端午節11:30開始發放號碼牌（先到先得），12:00準時憑號碼牌開賣大苑子水果茶7元優惠（每間門市50杯、每人限購1杯；大苑子會員好友（電話會員/APP會員皆可參與）。提醒大家，請以2的倍數訂購，下單金額為折扣後金額；每筆訂單每款飲品最多買5送5；需出現買一送一綠色字樣，未顯示代表優惠兌換完畢；加料或升級大杯需額外加價購買。雙倍波霸＋椰果滿足咀嚼控。提醒大家，每人限購5組，最多享「買5送5」；可加價升級瓶裝；請務必點選「買一送一組合」享優惠；若門市物料不足，依現有物料調整更換提供。先喝道夏季限定全新推出「荔枝系列」2款新品，「愛蜜荔錫蘭」使用來自錫蘭高地的厚實紅茶、「愛蜜荔茶王」選用榮獲 iTQi 三星的四季春茶王，融入香氣濃厚的高階荔枝果露，在回甘茶香中喝得到濃郁果香。提醒大家，每人每次限購兩組，數量有限，售完為止；優惠不併使用；不含外送平台，詳情請洽各門市。，每單不限杯數。相當於一杯單茶20元有找，消暑優惠太划算。提醒大家，每單限購3組；龜記桃園機場店、臺大醫院店不參與此活動；龜記全台門市「現場購買」與「現場自取」適用；不適用於龜記線上點餐/龜記線上點自取/Uber Eats/foodpanda/你訂外送平台；優惠不併用 (環保杯折抵5元不在此限)。；再加10元可升級L杯（優惠可累計）。即日起至6月3日，五桐號魚Uber Eats外送平台享「指定飲品8折」優惠，開喝「豆漿凍紅茶、茶花烏龍奶茶」立馬打8折！提醒大家，優惠不併用；飲品加料不包含8折優惠中；依各門店庫存狀況為主，售完為止。Chatime日出茶太於台中一中商圈推出全新品牌概念店，Y2K風格的銀色未來感「日出茶太 烏內」門市，主打「香氣即風格，奶茶即態度」，首創蘭花香與果香型烏龍的「香型奶茶」。可於每日13:00-19:00使用；體驗「我的香型人格測驗」並完成指定社群任務，可憑畫面兌換「對應香型飲品」乙杯，每日限量贈送100杯，贈完為止，於每日13:00-19:00可兌換。UG TEA 樂己進駐新竹！首間門市「新竹清大」試營運優惠：◾️提醒大家，現場將實施限購措施，每位顧客「含買一送一優惠杯數」限購買20杯，後續是否持續限購將視現場狀況滾動調整。◾️，雙杯袋升級為「告五人聯名保冷袋」！提醒大家，告五人聯名保冷袋數量有限，贈完將替換為品牌保冷袋。​◾️。提醒大家，外送平台不適用本次活動優惠；本次活動優惠不可與其他優惠併用；活動詳情以門市公告為準。地址：新竹市東區建新路38號時間：10:00-21:30萬波島嶼紅茶端午連假優惠，即日起至6月29日，於外送平台foodpanda，單筆消費滿260元、輸入優惠碼「天天省天天爽」可享「65折優惠」，最多現折至90元好划算。COZY TEA御私藏打造夢幻3色雲朵系列，鹹香起司的白色奶蓋、黃色的法式布蕾奶蓋、即有草莓清香的粉色奶蓋，全系列一次開喝7款飲品。連假爽喝顏太煮奶茶「台中一中店」開幕優惠！◾️，至顏太煮奶茶官方Threads或Facebook打卡，即可免費領取一杯飲品；5月30日高山青茶、5月31日百年仙草甘茶、6月1日著涎蜜香紅茶。◾️，5月30日太煮厚奶茶、5月31日荔枝玉露冰茶、6月1日蜜香冰淇淋紅（每人限購兩組）。地址：台中市北區一中街25之6號電話：04-2229-8866