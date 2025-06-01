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▲《我們與惡的距離II》周渝民（左）和薛仕凌（右）雖是首次合作，但默契十足。（圖／記者吳翊緁攝）

▲《魷魚遊戲3》預告片中，一開始的粉色棺材吊足不少劇迷胃口。（圖／翻攝自Netflix Korea 넷플릭스 코리아 YouTube）

▲尹昭德（左）和黃瑄飾演夫妻，兩人攜手共度許多難關。（圖／台視提供）

▲洪小鈴（如圖）產後第一部與觀眾見面的戲是大愛的《生命的麥田》。（圖／大愛提供）

▲2025年6月追劇攻略。（圖／NOWnews娛樂中心整理、社群中心製表）

6月開始有許多台劇上線，周渝民、薛仕凌、楊貴媚主演的《我們與惡的距離 II》、台視八點檔《寶島西米樂》集結許多資深演員，尹昭德、黃瑄、陳文山，以及新生代演員盧彥澤、蔡祥、許瀞蔆、蔡宜君等人，譜出懷舊職人溫馨故事，另外還有洪小鈴產後第一檔戲《生命的麥田》、以及韓劇《魷魚遊戲3》等等，《NOWnews今日新聞》也為您整理出這四部戲劇的介紹以及精采看點。許久未拍台劇的周渝民，此次在《我們與惡的距離 II》中飾演喪妻喪子的精神科醫師馬亦森，橫跨20年的角色變化，極為動人的高難度表演令人揪心，一句：「我們以為我們接得住所有人，但其實我們什麼都接不住。」帶出《我們與惡的距離 II》這一季想討論的核心精神—「接住」。導演林君陽分享，周渝民為了飾演這個角色，整整等待了一年以上時間，在開拍之前做足準備，包括學習澎湖台語、精神科田調，以及將編劇呂蒔媛開出的長串書單全部讀完等等。周渝民也聊到自己平常在拍攝時，一天的五場戲中如果有三場滿意，回去都可以笑著睡著，自己對《與惡 II》中表現的滿意度是？周渝民笑說：「這次在五場裡至少有四場！」是一部未上映就討論度爆表的戲劇。劇名：《我們與惡的距離2》播出日期：6月7日主角：周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎平台：公視、CATCHPLAY 電影台61頻道首波劇照中，侍衛拖著一位滿身是血的參賽者，地板上還有英熙娃娃與哲秀娃娃的影子，似乎比前兩季更刺激、血腥，而本季中接著第2季的結局，深度挖掘成奇勳（李政宰 飾）在極度絕望中所做的選擇，與此同時，前任負責人黃仁昊（李炳憲 飾）默默策劃著下一步行動。最新發布的海報中，一名身穿粉色制服的守衛拖著一位滿身是血的參賽者，走向以粉色緞帶包裹的棺材，第2季中以彩虹色調為背景的競賽跑道已不復存在，取而代之的是一片鮮明卻詭異的碎花地板，暗示即將到來的殘酷終局。此外，地板上也有英熙與其伴侶哲秀的影子，預示著即將展開更血腥的遊戲。劇名：《魷魚遊戲》第3季播出日期：6月27日主角：李政宰、李炳憲、魏化儁平台：Netflix《寶島西米樂》故事背景設定在五、六零年代，細膩刻畫女性在男性主導的西裝產業中，如何突破困境、成為頂尖西裝師。尹昭德對劇本讚譽有加，表示，「光讀本就讓我哭了，黃瑄還笑我是愛哭鬼。你們到時候看了就知道，不是我愛哭，而是劇本真的太感人了。」黃瑄此次飾演西服店老闆娘，精明幹練的上海姑娘，特地學了上海話入戲。她笑說，「我和尹昭德在戲裡是『女主外、男主內』，我負責招攬生意，還能每天打扮得美美的」。除了兩位核心人物外，還有蔡祥、何宜珊、盧彥澤、王盈凱、游安順、陳文山等人，支線故事也相當精彩。劇名：《寶島西米樂》播出日期：6月3日主角：尹昭德、黃瑄、盧彥澤、張雁名平台：台視大愛劇《生命的麥田》6月4日即將上檔，劇情講述的是王淑娟、艾偉飾演的余媽、余爸在台東當志工，克服各種挑戰，幫助貧困的孩子努力追求夢想。年邁的余爸罹患癌症，余媽在余爸往生後，仍繼續做志工直到辭世，他們的生命有如麥子一般落地後，精神不死，持續有志工及孩子們接棒。洪小鈴與張雁名飾演余爸余媽的兒女。洪小鈴的父親8年前因流感併發肺炎過世，即便經歷過生離死別，她仍無法「習慣」這件事，之前出席媒體茶敘時，講到激動落淚。洪小玲也是拍到接近尾聲時發現自己懷孕，劇中爸爸艾偉也有恭喜她。《生命的麥田》播出日期：6月4日主角：艾偉、王淑娟、張雁名、洪小鈴平台：大愛電視台