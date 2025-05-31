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🟡「剝皮辣椒雞湯」食譜

🟡剝皮辣椒雞湯怎麼煮才好喝？

▲剝皮辣椒在起鍋前再放，可保持脆脆口感。（圖／廚藝公社）

🟡買剝皮辣椒不用跑花東，超市剝皮辣椒推薦

▲左起依序為福松、金蘭、辣椒叔叔，全聯3款剝皮辣椒最獲推薦。（圖／取自「全聯消費經驗老實說」）

🟡吳秉承的「剝皮辣椒雞湯」美味技巧整理

🟡剝皮辣椒雞湯禁忌，好喝剛好就好、別貪嘴

▲剝皮辣椒雞湯加皮蛋能讓湯頭美味大升級，也可以加家人喜歡吃的食材，像是豬血糕一起煮。（圖／記者徐銘穗攝）

端午節吃粽子，和肉粽最速配的湯絕對是「剝皮辣椒雞湯」，微辣回甘又解膩，夏天喝了不上火。剝皮辣椒雞湯怎麼煮才好喝，有「最狂員餐」之稱的普橘島，師傅小翔分享剝皮辣椒雞湯食譜。《NOWnews》一併整理剝皮辣椒雞湯做法、材料、大廚升級版撇步、全聯剝皮辣椒推薦一次看。雞腿肉1隻、鮮香菇3朵、杏鮑菇1根、蛤蜊少許、醬油1大匙、老薑少許、蒜苗少許、剝皮辣椒少許1、將鮮香菇、杏鮑菇、老薑、蒜苗、剝皮辣椒分切，雞腿肉切塊備用。2、取鍋滾水放入雞腿肉，煮約3分鐘後撈出。3、取另一鍋滾水，加入薑片、剝皮辣椒、菇類、剝皮辣椒汁、醬油、雞腿肉煮滾。4、加入蛤蜊煮滾後盛盤，點綴蒜苗完成。剝皮辣椒雞湯的材料及做法都不難，但把握關鍵才能把美味度拉到最高！在社團《家常菜》就有不少婆媽分享「正確順序」，能吃到層次分明又自然鮮甜的剝皮辣椒雞湯。1、把雞肉川燙過2、水滾入薑片、剝皮辣椒汁煮出味道3、倒入雞肉煮約8分熟4、加入少許高麗菜增甜提味5、滾後加枸杞、剝皮辣椒、少許鹽巴6、大滾約5分鐘後關火眾人紛紛附和「先放湯汁，起鍋前再放辣椒」，剝皮辣椒聽來讓人害怕，但嚐過後鹹香上癮，民眾在《我愛全聯-好物老實説》社團求救發問，除了親自跑到花東買，「福松吧，個人覺得不太辣（有些甜），小孩也能入口」、「福松要去家樂福買金蓋的，辣度有差，紅蓋太辣」、「辣椒叔叔好吃」、「辣椒叔叔跟福松，不酸好吃。」、「我用金蘭，福松也不錯但比較偏甜」、眾人熱議：「花蓮縣鳳林鎮生產的金品剝皮辣椒，可謂鼻祖，又香又辣又好吃」、「喜歡花蓮好醬園的剝皮辣椒，有麻油香氣的很讚」、「花崗山的好吃，帶有甜味又有辣後勁」、「剝皮辣椒唯一推薦花蓮花崗山剝皮辣椒，沒有之一」、「花蓮花崗山，吃過就回不去，但是很難買到。」型男主廚詹姆士曾示範剝皮辣椒雞「3分鐘」出菜撇步，掌握6個步驟，就能煮出湯更香、肉又好吃的湯品。1、雞皮朝下入鍋，轉小火煎至表面金黃，煸出雞油2、將泡好的乾香菇，去蒂切絲備用3、剝皮辣椒切段，放入泡香菇的水裡備用4、雞皮煎至金黃色後，取出切塊5、用鍋裡的雞油煸炒香菇，再將雞肉放回鍋內翻炒6、剝皮辣椒、香菇水倒入鍋中，加水煨煮，加鹽調味完成◾乾煎雞肉時不要急著翻動。◾解凍帶骨雞腿切塊怕腥味重，可先用流動的水沖洗血水後，再選擇汆燙或乾煎。◾若喜歡剝皮辣椒脆脆的口感，先留一半剝皮辣椒，快起鍋前再加。剝皮辣椒雞湯雖然香辣開胃，但坊間仍有「剝皮辣椒雞湯禁忌」，建議適量攝取別喝太多。因湯品性質偏溫熱，體質易上火、喉嚨發炎或有痔瘡者應適量食用，以免症狀加劇。其次，此外，湯中常加入整隻雞或雞腿燉煮，油脂較高，正在減重的人或膽固醇偏高者應控制食用量。