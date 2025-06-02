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▲即將滿55歲的莫文蔚，身體狀態一直維持得十分完美。（圖／翻攝自莫文蔚臉書）

▲莫文蔚近期在中國各地舉辦演唱會，迎接自己出道30週年。（圖／翻攝自莫文蔚臉書）

天后莫文蔚於今（2）日迎來55歲生日，她曾以〈如果沒有你〉、〈陰天〉、〈慢慢喜歡你〉等無數經典歌曲紅遍華語樂壇，婚後與德籍老公Johannes共同生活低調幸福，2人當年因「一輩子不生小孩」的約定曾成為熱議焦點，雖然莫文蔚近年作品產量不如過往頻繁，但她仍定期現身演唱會舞台，最近還即將迎來出道30週年，目前在中國各地舉辦小型巡演，繼續以音樂感染人心。莫文蔚2011年與相識20多年的德國男友Johannes結婚，婚後生活簡單而自在，她曾在受訪時透露：「我從小到大都沒有欲望當媽！」這段話一度成為各大媒體爭相報導的話題，她坦言自己從未將生育視為人生目標，更珍惜與老公相處的每一刻，雖然近年來莫文蔚新作品減少，但她仍固定舉辦演唱會及參與電影演出，展現天后風采。回顧莫文蔚的音樂生涯，可說是橫掃華語樂壇的重要人物，她的代表作〈他不愛我〉、〈愛〉、〈盛夏的果實〉至今仍被歌迷視為神曲。此外，莫文蔚也曾挑戰演戲，參與多部電影與舞台劇演出，展現多元才華。2018年到2021年間，莫文蔚曾舉辦《絕色莫文蔚25周年世界巡迴演唱》，並表示未來不再舉辦大型巡演，更以超高水準的現場演出，再度征服台、港、澳等地粉絲的心。近日，莫文蔚在中國各地舉辦《大秀一場（THE BIG BIG SHOW）》演唱會，以限定形式慶祝自己出道30週年。除了音樂成就與婚姻生活，莫文蔚與「喜劇天王」周星馳的過往情史，也始終是外界關注的話題，2人於1990年代因合作電影《食神》、《少林足球》等片結緣，成為銀幕情侶，戲外也曾交往多年，當時這段才子佳人戀情備受祝福，但最終仍因個性與生活規劃差異而分手。多年後莫文蔚接受訪問時，談及與周星馳的往事依然大方，她曾說：「他是一位很有才華的人，我們之間有過美好的回憶。」雖然已各自走上不同的人生路，但彼此的尊重與欣賞從未改變，也讓這段情成為港圈中難得沒有負面傳聞的分手佳話。此外，莫文蔚在影壇的表現同樣令人驚艷，她曾與多位大導演合作，演出風格多變、角色深刻，代表作包括《大話西遊》系列中性感妖嬈的「白晶晶」、與張國榮共演的《煙飛煙滅》，以及在《食神》中詮釋外貌奇特卻重情重義的「火雞姐」，成功挑戰醜角也不失魅力。莫文蔚演技自然流暢，能駕馭悲劇與喜劇角色，1998年更憑電影《食神》獲得香港金像獎最佳女配角提名，她也曾入圍金馬獎、金紫荊獎等演技大獎，是少數能橫跨音樂與電影、同樣發光發熱的全能藝人，這些作品不僅讓她人氣高漲，也讓觀眾見證她作為演員的多層次魅力。除了莫文蔚，今天6月2日還有不少名人一起過生日，日本知名聲優齋藤彩夏、前NMB48成員村上文香、韓國童星王晳鉉等人，其中齋藤彩夏最為人所熟知的，就是在日本超長壽動漫《烏龍派出所》中，為4歲天才兒童擬寶珠檸檬角色配音。整體來說，6月2日生日這天的名人，都是以聲音及演技活躍在演藝圈的呢！