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也看看自家是否已經有節電登錄，如果比前一年同期每省下一度電，帳單每期至少都有84元回饋哦！有登錄過的就不用再重複了！」

▲網友提醒大家自己看自家住宅有沒有參加台電「節電登錄獎勵」，尤其是剛換老舊家電的民眾，將能有效節省夏季電費，引起討論。（圖／NOWnews資料照）

「我家去年剛換一級變頻冷氣，節電登錄超級有感喔！每個月折400多元電費」、「有換老舊冷氣的一定要節電登錄，我家每個月省360元電費左右，真的差很多。」

夏季電費內行省錢招「節電登錄」！400萬戶還沒登記虧大

直到2018年才改成「登錄制」，民眾必須主動辦理登錄，才可以參加活動，獲得獎勵

就是只要用電量比前一年同期省下一度電，當期的帳單回饋至少就會有84元。

累積至今已經有498萬戶有登錄，但仍有400萬戶沒有登錄

▲台電從2014年就開始推行「節電獎勵」機制，至今已經邁入第11年，民眾只要同期電費比前一年還要低，就能夠獲得節電獎勵。（示意圖／台電提供）

夏季電費「節電登錄」怎麼用？符合資格、登錄網址、獎勵期限一覽

當期用電每節省一度，就可以獲得0.6元獎勵金，每期（兩個月）的獎勵金上限為用戶當期電費

而如果節電獎勵金低於84元，台電基本上都會直接以84元作為基本獎勵哦！

▲台電鼓勵全民節電，推行「節電獎勵」活動至今已經有11年，民眾只要上網登錄，每期用電量比去年同期少的話，最少有84元獎勵金。（圖/爆廢公社）

夏季電費準備要登場了！從6月1日起至9月30日止，住宅與小商店等約1500萬戶低壓用電用戶將適用夏季電價，大多數人也必須在夏月支出更多的電費，然而就有內行網友分享可以透過「節電登錄」來節省電費，不過根據台電統計，目前還有高達400萬戶都沒有登錄該系統，無法享受回饋金的獎勵。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「夏天電費又要來了！除了家中老舊電器檢查是否已經淘汰之外，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「什麼節電登錄，我家好像沒有」、「節電登錄是什麼，為什麼有回饋啊」、「我家好像沒有節電登錄欸，是在台電官網登記嗎？」、事實上，網友所說的「節電登錄」是台灣電力公司為了鼓勵全民共同省電，最早是2014年開始推出的一種省電獎勵機制，原本是自動減免方式，，每戶也只要登記一次就可每年享有獎勵，規則也非常簡單，而根據台電統計，目前全台有1400萬用戶，排除空屋等約有900萬戶符合資格，，因此即便節電，也沒有辦法領到回饋金獎勵。台電每年都會編列約20億元鼓勵節電，但近年台電財務虧損壓力較大，但考量到近年住宅電價調升，政策上還是持續推動，所以今年節電獎勵依舊維持沒有取消，明年還會不會有還是改成每年都要上去登錄都還有待討論。那麼節電登錄誰符合資格？，電號在帳單的左上角就能夠找到，登錄成功之後系統也會發信到你填寫的電子郵件再確認，就能在下期帳單來時開始領節電獎勵啦！如果不會上網登錄，也可以打1911台電客服或者臨櫃辦理哦！而節電獎勵不是登錄就有，必須用電量真的跟去年同期有減少才可獲得節電獎勵金，，假設當期用電量比去年同期少了200度，那麼就可以獲得0.6X200度=120元節電獎勵金，如果你今年是家裡是有大淘汰一些老舊冷氣、冰箱的民眾，一定要看看自家有沒有節能登錄獎勵，夏季電費有感省起來！