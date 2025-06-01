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▲本季字母哥繳出場均30.4分11.9籃板6.5助攻，60.1%命中率的頂級數據；如果能與Stephen Curry（24.5分、6助攻、39.7%三分命中率）及Jimmy Butler（17.5分、5.4籃板、50.4%命中率）聯手，再搭配防守核心Green，勇士將再次成為總冠軍最大熱門。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士目前薪資早已超出上限，難以單靠雙方交易得到字母哥，三方交易可能就是他們唯一的合作途徑。（圖／美聯社／達志影像）

隨著「字母哥」Giannis Antetokounmpo未來動向成為今年NBA美國職籃（National Basketball Association）休賽季的最大謎團，美國媒體《Fadeaway World》提出了一筆極具話題性的三方交易構想：金州勇士藉由芝加哥公牛的協助，換來字母哥與Stephen Curry聯手衝冠，甚至可能與Jimmy Butler、Draymond Green共組新一代「四巨頭」。根據FW的模擬方案，這筆三方交易的具體內容為：勇士得到：Giannis Antetokounmpo公牛得到：Jonathan Kuminga（先簽後換）公鹿得到：Brandin Podziemski、Moses Moody、Gary Payton II、 Trayce Jackson-Davis、Patrick Baldwin Jr.、2026與2028年勇士首輪籤、2027與2029年公牛首輪籤、2028年公牛次輪籤勇士需要拿出5名球員和2個首輪選秀權，才有機會能換到這位超級球星。而這筆交易的最大收穫無疑是字母哥。本季他繳出場均30.4分11.9籃板6.5助攻，60.1%命中率的頂級數據；如果能與Stephen Curry（24.5分、6助攻、39.7%三分命中率）及Jimmy Butler（17.5分、5.4籃板、50.4%命中率）聯手，再搭配防守核心Green，勇士將再次成為總冠軍最大熱門。對公牛而言，得到年僅22歲的Kuminga可視為重建關鍵一步。這位潛力鋒線若在芝加哥無戰績壓力下發揮，有望打出場均20分以上的表現，與Coby White和Josh Giddey共組年輕三人組。而公鹿方面則明顯進入重建節奏，一口氣換來四個首輪籤與數名年輕球員，未來可望將現有陣容拆解，全面重整。儘管字母哥曾在Curry的聚會上與其互動熱絡，並傳出對與勇士聯手感興趣，但根據NBA記者Logan Murdock的報導，金州在實際操作層面面臨極大困難。他指出：「目前勇士並不算是在追逐字母哥的行列中，並不是他們不想，而是他們沒有足夠的資產。」勇士目前薪資早已超出上限，而字母哥下季年薪高達5410萬美元，合約仍有三年，這意味著除非勇士大動作清出空間並送出幾乎全部可交易資產，否則難以單靠雙方交易達成。Kuminga雖然是唯一有吸引力的年輕籌碼，但若無其他補充，難以讓公鹿點頭。字母哥是否願意離開東區目前仍是未知數，但如果他最終選擇挑戰西區，而勇士又希望在Curry黃金生涯末期再衝一次冠軍，這筆三方交易可能就是他們唯一的合作途徑。在自由市場空間與籌碼受限的現況下，金州必須靠其他球隊共同運作，才能將「希臘怪物」帶到灣區，打造新一代王朝。雖然放棄Jonathan Kuminga、Brandin Podziemski、Moses Moody三位新星以及大量首輪選秀權是大失血，但若要得到字母哥，同時保留老將核心，這可能又是不得不的犧牲。