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▲Shai Gilgeous-Alexander則以26歲之齡摘下生涯首座MVP獎盃，帶領雷霆打出68勝14敗、+12.9分的場均淨勝分，西區決賽更以4：1擊退灰狼，進軍隊史睽違13年的總冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲Alex Caruso堪比當年的Andre Iguodala，兩人都是防守悍將且以替補身分扭轉比賽局勢；Iguodala更拿下2015年總決賽MVP，而Caruso也被視為奪冠重要拼圖。（圖／美聯社／達志影像）

▲雷霆真正「更勝勇士」的地方，在於他們擁有大量的未來選秀資產。勇士王朝建立後幾乎未再透過選秀補強核心輪替，反觀雷霆仍握有來自熱火、快艇、火箭、76人、爵士、金塊與獨行俠等隊的大量未來首輪籤。（圖／美聯社／達志影像）

2024-25賽季的奧克拉荷馬雷霆隊，正如同十年前的金州勇士隊一樣，踏上了建立王朝的第一步。ESPN專欄作家Zach Kram撰文指出，這支平均年齡僅24.7歲的年輕球隊，不僅在季後賽以雷霆萬鈞之勢橫掃對手殺入總冠軍賽，更在數據與建隊藍圖上與2014-15年的勇士隊驚人相似。更重要的是，雷霆可能比當年的勇士擁有「更持久競爭力」的關鍵優勢。十年前，Stephen Curry帶領的勇士隊在未曾進過西區決賽的情況下崛起，一舉奪冠並展開五年五進總決賽的黃金時代。而如今，Shai Gilgeous-Alexander則以26歲之齡摘下生涯首座MVP獎盃，帶領雷霆打出68勝14敗、+12.9分的場均淨勝分，西區決賽更以4：1擊退灰狼，進軍隊史睽違13年的總冠軍賽。兩支球隊的數據幾乎如出一轍。2015年的勇士戰績為67勝15敗，淨勝分+10.1，當季進攻效率聯盟第二，防守第一；而今年的雷霆進攻第三、防守同樣是第一。此外，兩隊都在首輪橫掃第八種子，並在第二輪苦戰7場後擊敗老牌強權（當年的勇士擊敗「灰熊」，雷霆則淘汰衛冕軍金塊），最後再以4勝1敗挺進總決賽。除了戰績與比賽歷程的雷同，球員類型也極為相似。SGA本季63.7%的真實命中率幾乎複製了Curry當年奪MVP的63.8%；Jalen Williams與Klay Thompson一樣是攻守俱佳的年輕側翼，今年也入選年度第三隊；Chet Holmgren則如同Draymond Green般，是來自中西部的大學、具備多功能防守能力的內線，並領銜全聯盟最佳護框表現。角色球員部分也高度對應。Alex Caruso堪比當年的Andre Iguodala，兩人都是防守悍將且以替補身分扭轉比賽局勢；Iguodala更拿下2015年總決賽MVP，而Caruso也被視為奪冠重要拼圖。另一位禁區大將Isaiah Hartenstein的定位，亦與當年的Andrew Bogut如出一轍，都是主打防守、上場時間控制在20多分鐘左右的先發中鋒。Kram指出，雷霆與勇士都曾進行「攻守平衡」的交易，勇士當年送出Monta Ellis換來Bogut，雷霆則是季中將Josh Giddey交易至公牛換來Caruso，都是為了提升防守完整度，凸顯團隊長遠眼光。不過，雷霆真正「更勝勇士」的地方，在於他們擁有大量的未來選秀資產。勇士王朝建立後幾乎未再透過選秀補強核心輪替，反觀雷霆仍握有來自熱火、快艇、火箭、76人、爵士、金塊與獨行俠等隊的大量未來首輪籤，具備隨時再補進一位明星球員的可能性，這也成為他們建構長期競爭力的最大優勢。ESPN指出，勇士在奪冠後靠著Kevin Durant的加盟才順利延續王朝，但在新勞資協議限制豪華稅的環境下，雷霆是否有機會走類似的模式仍待觀察。不過即使沒有Durant等級的補強，他們本季的陣容深度與未來潛力，依然足以稱霸聯盟多年。「這些球員真的很不尋常，」雷霆總教練Mark Daigneault說道，「他們的執著與純粹讓整個團隊文化非常特別。」根據《The Athletic》記者Sam Amick報導，雷霆更像一支大學球隊般充滿朝氣與凝聚力，而這正是打造長期成功文化的根基。隨著聯盟進入「七年七冠」的新時代（近七年沒有任何球隊完成衛冕），雷霆正站在接班的門檻上。就如同勇士成為2010年代NBA的象徵，2020年代，或許將屬於這支「不怕你不信」的年輕雷霆。