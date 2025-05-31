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儘管距離2025年NBA美國職籃（National Basketball Association）選秀還有不到一個月時間，但狀元熱門人選、Duke新星Cooper Flagg的下一步已經明朗。經紀公司CAA正式宣布，Flagg已簽約加盟，成為旗下最新一位頂級球員。該公司在官方帳號上寫道：「歡迎加入這個大家庭，@Cooper_Flagg 。」CAA是NBA最具影響力的經紀公司之一，旗下球星雲集，包括Devin Booker、Jalen Brunson、Paul George、Tyrese Haliburton、Donovan Mitchell、Chris Paul、Julius Randle、D’Angelo Russell與Karl-Anthony Towns等，實力僅次於擁有LeBron James與楊瀚森的Klutch Sports。Flagg在2024-25賽季的表現堪稱驚艷，身為大一生，他為Duke出戰37場比賽，場均攻下19.2分7.5籃板4.2助攻1.4抄截1.4阻攻，投籃命中率為48.1%，三分球命中率也高達38.5%。他不僅帶領Duke殺入NCAA最終四強，更獲選為美聯社年度最佳球員，成為繼Zion Williamson、Anthony Davis與Kevin Durant後，史上第四位獲此殊榮的大一球員。選秀專家普遍預測，握有狀元籤的達拉斯獨行俠預計將選中Flagg。若成真，他將與Kyrie Irving、Anthony Davis聯手，成為球隊未來十年的建隊核心。雖然Flagg尚未進入NBA，但社群媒體上的「預言家們」已經開始為多年後的轉隊鋪路，尤其是紐約球迷的熱情最為高漲。從「Future Knick」、「2035尼克總冠軍」、「Leon Rose已經佈局未來」到「Dallas count ya days」，網友們紛紛將Flagg視為未來尼克一員，似乎對數年後的潛在交易抱持高度期待。2025年NBA選秀將於6月25日舉行，而最新的選秀樂透結果顯示，前五順位分別為：獨行俠、馬刺、76人、黃蜂與爵士。Cooper Flagg的職業生涯即將展開，而CAA的加持，無疑將為他的未來鋪上更堅實的舞台。