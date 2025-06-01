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台灣小島觀光資源也有限，好奇大家去過台灣哪個景點會想要回訪3次以上的。」

▲太魯閣國家公園經典的「東西橫貫公路」牌樓，進去之後就可到達一連串太魯閣大自然鬼斧神工地形，不少人都大讚是台灣最值得回訪的景點。（圖/太魯閣國家公園Google評價）

台灣公認最值得回訪景點「花蓮太魯閣」！CNN都推薦的好地方

可看到皆是震撼的峭壁、斷崖跟峽谷，還有連綿曲折的山洞隧道、大理岩層和溪流風光，去過的遊客都流連忘返，讓人一去再去。

著名的包括燕子口步道、九曲洞步道、砂卡噹步道、布洛灣景觀步道、白楊步道等，連外媒CNN也都非常推薦花蓮太魯閣一定要去看看

▲花蓮太魯閣有多樣地形景點，其中砂卡噹步道過去一直都是遊客熱門首選，平緩舒服的步道搭配美景真的讓人心曠神怡。（圖/記者張嘉哲攝）

花蓮太魯閣遇到強震仍修復中！怎麼查詢景點狀況一次看

不過去年因為0403花蓮大地震的緣故，因此許多地方全部重創，目前都是受災關閉的狀態

▲花蓮太魯閣國家公園著名景點「砂卡噹步道」受到0403地震重創，原本步道的地方都被掩蓋，修復工程艱鉅。（圖/太魯閣國家公園）

台灣最強景點有時候不一定只是看人氣高低，也有評價好評度，在你心中台灣哪個景點是你的最愛呢？近日，就有網友討論台灣有沒有那種可以值得回訪玩3次的景點，結果許多人都回答連CNN都推薦的「花蓮太魯閣」，認為在地有許多鬼斧神工的地形和美景，每次去都會有不同感受，可惜去年因為強震，目前遊客人數還沒回溫。有網友在PTT貼文指出「每個人說一個台灣去三次也好玩的景點！有些人護照打開光是日本東京就去了5次，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「花蓮太魯閣真的很棒.....另外澎湖也是去過三次，除了很熱也還蠻好玩的」、「花蓮真的是此生必去，那個大自然的鬼斧神工真的是很驚嘆」。然而眾多網友推薦的花蓮太魯閣其實是一個國家公園，成立於民國75年，至今已經邁入38年次，整個園區橫跨花蓮、南投以及台中，以雄偉壯麗、幾近垂直的大理岩峽谷景觀聞名，沿著立霧溪的峽谷風景線而行，而太魯閣國家公園佔地廣大，多種不同的自然景觀形成不同的景點，，並表示雖然太魯閣是山區以自然風光聞名的景點，但都有許多豪華的度假村進駐，也給遊客體驗大自然更舒適的選擇。然而花蓮太魯閣雖然非常美麗，，其中像是知名的砂卡噹步道就因為強震垮掉，修復工程也非常艱鉅，想要復原可以說是遙遠之路，花蓮遊客觀光人數也是完全崩跌。《NOWnews》記者也曾經走過砂卡噹步道、布洛灣吊橋等景點，真的非常漂亮，只可惜現在都是暫停開放的階段。不過也還是有部分景觀區有開放，民眾如果近年想要去花蓮太魯閣遊玩，太魯閣作為花蓮觀光的命脈之一，如今暫時關閉不少遊客都感到非常可惜，也許等到哪天全園區重新開放後，大家有機會真的要去看看，體驗一下純大自然的鬼斧神工魅力。