6月底將可迎接暑假到來，在長假還未來之際，吃到飽餐廳也推出多項優惠搶商機。推出特定優惠「買一送一」、「第二人半價」、「4人同行1人免費」或是晚晚餐特惠價399元，而受歡迎的添好運吃到飽活動也延長到6月底。《NOWnews今日新聞》整理全台共26個品牌，計98家吃到飽餐廳，完整優惠內容一文掌握。
📍台北喜來登飯店「十二廚」
台北喜來登的人氣自助餐廳「十二廚」再次推出「海．饗 Coming Soon 海鮮季」，即日起至6月30日，期間限定30道以上尚青海味，包含爆卵麵包蟹、肥美松葉蟹、雪蟹、旭蟹等，通通吃到飽。另還有多種熱食，包含以大沙公快炒製作的「新加坡辣蟹」，還有酸香爆棚的「澎湖酸菜龍虎斑」、選用澎湖透抽製作的「蒜蓉粉絲冰卷」、現煮「鮑魚小卷泡飯」，再加上乾燒蝦、清蒸現流魚、泰式海鮮沙拉等多樣化的海鮮。
十二廚現在還有優惠活動，即日起至6月26日的周一至周四午餐、下午茶時段，線上預訂即享4人同行1人免費，最多可享12人同行3人免費。
📍台北福華大飯店「彩虹座」
台北福華大飯店自助餐「彩虹座」日前宣布降價，最划算的周五晚餐從1800元降至1550元「降價250元」，而且業者強調不只「菜色不會變差」，蝦蛄、牛舌、干貝這些好料都會在，就連下午茶1050元也降至1000元，55歲以上更可享資深優惠價，下午茶時段最低更只要750元起（已含服務費）。此外，平日兩人同行「第二人半價」活動也持續至6月底。
「彩虹座」更於6月1日開始推出「匠味日本」主題料理，匯集北海道、東北、中部、關東、關西、中國、四國、九州一路到沖繩等日本47都道府縣的地道風味，打造超過50道日式創意佳餚。
菜色包含「紫蘇鮭魚卵山藥豆腐」、「奈良舞菇鮭魚釜飯」，以及使用台灣甜酒釀加上「日本三大夢幻魚」稱號的高檔魚喜知次烹調的「甜酒釀喜知次漬燒」等。
📍士林萬麗酒店「士林廚房」
「士林廚房」的「鱈場蟹吃到飽」活動確定又回歸，此次改於下午茶時段推出，每人只要1380元+10%就能吃到，指定日期為六月的每周日～周二。士林萬麗酒店提到，餐廳現場也將供應爐烤肋眼牛、德式香腸，以及湯麵、現蒸港點、義大利麵，連壽喜燒、燉飯等，通通都能吃到飽。
📍JR東日本酒店台北「鉑麗安全日餐廳」
「JR東日本酒店台北」的自助餐廳「鉑麗安全日餐廳」又有最新優惠！推出春夏線上旅展，「平日午晚餐券」優惠價1,150元（原價1,480元+10%）、「假日午晚餐券」1,450元（原價1,680元+10%），還有「假日下午茶自助餐券」也首次納入旅展優惠，單張優惠價800元（原價980元+10%），全品項皆享買十送一。
此次還加碼「初夏優惠大作戰」，針對「2025春夏旅展餐券」持有者，將推出「兩人同行，一人免費」，使用一張面額1,450元的假日餐券即可享此超殺優惠，等於是買一送一的折扣，但是僅6月1日單日限定，且座位已被搶光。
另有針對6月2日～6月10日晚餐，推出「四人同行，一人免費」，規則為週一～週四需使用三張平日券（面額1,150元／張）、週五～週日使用三張假日券（面額1,450元／張），四人同行就能享有一人免費。優惠僅限使用2025春夏旅展餐券（贈送券不適用），餐券免收服務費，紙本／電子票券皆適用，因座位有限，想要搶訂手腳得快，官網（按此）可搶訂。
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」
敘日全日餐廳將於6月起推出「乘車票根抵餐費」活動，6月1日起至6月30日，不分平假日午、晚餐至敘日全日餐廳用餐，凡出示一個月內的乘車票根不限捷運、客運、台鐵、高鐵，即可依票面金額直接折抵餐費，最高折抵500元。
六福萬怡酒店內人氣Buffet「敘日全日餐廳」於6月正好推出與美國肉類出協會合作的期間限定主題「肉食慶典：美牛嘉年華」，提供菜色包含美式爐烤牛、中式酸湯泡椒牛肉、日式炙燒和牛握壽司、義式波隆納和牛肉醬義大利麵和蔥花照燒牛肉Pizza等。假日還有本月全新的手打和風牛肉漢堡排，搭配主廚特製和風柚子醬汁和蘿蔔泥。
此外本月敘日還有主廚加碼的霸氣海鮮餐檯，不分平假日供應北海道生食級干貝、蒸烤牡蠣之外，凡假日用餐還可以吃到生蠔料理、鹽煎天使紅蝦、松葉蟹腳與雪蟹腳吃到飽。
📍台北六福萬怡酒店「The Lounge大廳酒吧」
台北六福萬怡酒店７樓The Lounge大廳酒吧於推出「肉食慶典」爐烤牛套餐吃到飽活動，還可享精選葡萄酒喝到飽。於平日午餐及晚餐推出，活動日期至6月30日，而且還有加送享哈根達斯冰淇淋每人1份。
台北六福萬怡酒店表示，本次為肉控饕客量身打造「肉食慶典」活動，推出美國Prime極佳級爐烤牛肉吃到飽，是選用美國42個月齡以下的「年輕牛隻」，肉質更為顯著的柔嫩、風味濃郁。牛排之外，從餐前歐式麵包、鮮蔬沙拉、主廚湯品至飲品咖啡、熱茶均可免費吃到飽。若於晚餐品嚐再尊享精選葡萄酒暢飲。
「肉食慶典」限定平日推出，午餐餐價每位899元+10%，晚餐1,099元+10%，再享精選葡萄酒喝到飽，若不飲酒也可享咖啡、熱茶、軟性飲品無限暢飲。
📍煙波新竹湖濱館「莫內饗宴」
煙波新竹湖濱館的吃到飽餐廳重新改裝，推出全新Buffet品牌「莫內饗宴」，即日起正式開幕。還祭出6月30日，於平日周日至周四享用午餐或晚餐，即贈煙波新竹湖濱館「俱樂部免費暢玩券」、「四人同行一人免費券」及「活動刮刮卡」各一張。
「莫內饗宴」設計七大豐盛餐區，必吃菜色包含現切爐烤極黑和牛背肩、活跳蝦、松葉蟹、天使紅蝦等。餐費最低為下午茶880元起，每餐期有不同的菜單設計，以現場供應為主。
📍長榮鳳凰酒店（礁溪）「桂冠自助餐廳」
「桂冠自助餐廳」一直是在地人氣店家，尤其晚餐時段有「現煎香嫩牛排」、「烤鴨六吃」及「松葉蟹腳無限供應」等。即日起至六月底，加碼推出春季限定驚喜，每週一至週四晚餐時段，獻上「北海道野生雪蟹無限供應」活動，嚴選來自北海道海域的現撈野生雪蟹。「桂冠自助餐廳」餐價早午餐880元+10%、晚餐1180元+10%。
此外，宜蘭縣民、旅行同業、60歲以上樂齡長者本人、持身心障礙手冊者本人、住宿房客皆可享8折優惠。
📍台中清新溫泉飯店「新采自助百匯」、「天地一家餐廳」
台中清新溫泉飯店推出餐飲優惠，其中的「敦親睦鄰優惠專案」，針對凡居住或於「大肚、烏日、龍井及南屯地區」工作，出示證件即享週一至五平日晚餐「新采自助百匯」或「天地一家餐廳」，每人只要880元+10%之超低優惠價。
天地一家中餐廳主打火鍋、港式點心與中式熱炒，多樣化菜色通通都可吃到飽。而新采自助百匯最受顧客喜歡的菜色則有蝦蟹等海鮮料理、生魚片、現切排餐與蒙古烤肉等，每日菜色略有不同，以當日進貨為主。
📍嘉義福容voco酒店「田園西餐廳」
嘉義福容voco酒店的「2F田園西餐廳」半自助餐主餐預計已全面升級，多款精緻主餐新選擇，包含煎烤舒肥Prime紐約客牛排、香煎櫻桃鴨等佳餚，最低每道只要1,080元+10元起，即可享用美味主餐和豐盛的自助餐檯。
飯店亦響應ESG惜食理念，田園西餐廳推出「平日晚食」方案，週一至週四晚間8時後入場之顧客，皆可享有單點自助餐檯每位399元+10%元的超值價格，餐檯上松葉蟹腳、鮮蝦、披薩、豬腳、哈根達斯冰淇淋等，都能無限量取用吃到飽。需提醒的是，每日菜色不定，需依當日貨源而定。且因為是倡導「珍惜食物」概念，使用本專案者餐檯將不補餐。
📍台南遠東香格里拉飯店「遠東Café」
邀請資深港籍主廚葉建穩(Eason Yeh)親臨客座獻藝，即日起至6月15日期間，於館內10樓的超人氣自助餐廳「遠東Café」，以「星級料理人：五星港廚盛宴」主題美食節，推出多道港式美味。
菜色包含以土鍋慢火煲製的「砂鍋香菇臘味飯」、雞肉細嫩多汁的「廣香鹽焗雞」、少見的香港漁民「避風塘辣炒蟹」以及以牛肚、牛筋慢火燉煮出的「老港牛雜麵」。還有港點包含「港式烤蛋塔」、「奶油菠蘿包」，以及多項少見的「荔灣艇仔粥」、「街口碗仔翅」、「街頭生菜魚湯」等地道港味。餐價為每位1,180元～1,480元+10%
📍高雄日航酒店「SERENA全日餐廳」
即日起推出「東港鮪魚祭」主題饗宴，飯店旗下各餐廳也推出各式台灣黑鮪魚最新鮮的生猛美味，其中「SERENA全日餐廳」更有鮪魚干貝沙拉、鮪魚什錦散壽司、赤身生魚片、鮪魚雞蛋糕等通通都能吃到飽，更有罕見的巨大烤鮪魚頭以及東港海鮮飯湯。「SERENA全日餐廳」餐價最低為平日每人1180元+10%，免費加入ONE HARMONY會員，再享餐飲9折優惠。
📍肉次方（全台7家分店）
網路票選連鎖燒肉吃到飽的冠軍餐廳「肉次方」，價位落在598元至998元之間，目前共有8家分店。全台門店從即日起至6月底推出「爽吃3小時」優惠，只要在平日下午 2 點入場，並兩人同行，就能延長用餐時間到下午 5 點，若 2 點以後入場，最晚用餐時間仍為下午5點。
各餐價中，不少老饕喜歡每人998元的「強擊の肉」，能吃到手切和牛嫩肩牛排、桌邊現切肋眼牛排、西班牙伊比利豬、九孔鮑魚、特選帆立貝等頂級食材。
此外，「肉次方」還推出6月底前內用任一套餐，能用99元加購「北海道生食級干貝」1份，或者189元加購「日本 A5 和牛月見燒」，還能享「400ml生啤酒」買1送1（原價129元）。
📍聚日式鍋物（全台27家分店）
王品集團旗下「聚日式鍋物」也跟上這股風潮，現推出12月31日前，周一至周五下午1點30分至3點進店裡用餐，可以一直待到5點，等於最長可以吃滿210分鐘。
「聚日式鍋物」是王品集團旗下元老級品牌，除了經典雙人海陸瀑布聚、高人氣聚寶熊牛奶湯和麻辣湯外，還有多款消費者熱愛的日式湯頭，放題店自助吧還有多達150多種品項無限吃到飽，每人最低餐價為398元+10%起（街邊店）。
📍馬辣集團（全台10品牌、共45家分店）
馬辣集團旗下10大品牌5月份優惠公開，即日起至7月31日止，推出「馬辣證件對對碰」，只要同桌任一貴賓身分證、健保卡或護照等有效證件對中「6,7,8」任二碼(可重複例如66，88)，並達到規定要求，且提前一日預約參加活動且消費指定餐點或達消費金額，到10個品牌，都將享有專屬優惠，10品牌各項詳細優惠如下：
火鍋品牌
▪️馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：兩人以上消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「XXL大蛤蜊吃到飽」
▪️新馬辣經典麻辣鍋：消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「XXL大蛤蜊吃到飽」
▪️新馬辣經典麻辣鍋Plus+：消費「午餐898元/晚餐及假日998元」以上餐點，全桌送「XXL大蛤蜊吃到飽」
▪️涮樂和牛鍋物放題：消費「午餐749元/晚餐及假日799元」以上餐點，全桌送「天使紅蝦（規格L2）吃到飽」
▪️肉之間 大盤肉幸福鍋物：每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩（市價380元）」一份。
▪️問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋：含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」一份（二擇一）
燒肉品牌
▪️熊一燒肉：含兩人以上，消費含「午餐698元/晚餐及假日798元」以上餐點，全桌送「天使紅蝦吃到飽」
▪️夯下去和牛燒肉放題燒肉：含兩人以上，消費含「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「天使紅蝦吃到飽」
▪️燒肉ChaCha個人和牛燒肉：含兩人以上，每人均消含700元以上每桌送市價200元「特上牛胸腹肉」或市價170元「精選豚五花」 一份
日料居酒屋品牌
▪️狗一下居食酒屋：含二成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」一份
▲到馬辣、新馬辣等餐廳消費，只要同桌任一證件對中「9,2,8」(就愛媽)任二碼(可重複例如99，22)，或是姓名有「馬、辣、慶」任一字（同音同字），有機會額外獲得限定餐點吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
📍「添好運」吃到飽全台限定6家門市
香港「添好運」主打港式點心與粵菜料理，2010年至2021年連續12年獲得《米其林指南》一星肯定，2014年進駐台灣，至今仍深受消費者喜愛。饕客推薦招牌酥皮焗叉燒包、鮮蝦燒賣皇、醬黃蒸鳳爪、鮮蝦腐皮卷、好運冰火菠蘿、好運咖哩鹹水角、XO醬臘味炒飯等都是必吃菜色，搭配楊枝甘露、招牌凍檸茶等人氣甜品和飲料好享受。
全台限定僅有6家門市推出吃到飽方案，每位699元（另計10%服務費），0～3歲以下免費、3～6歲以下200元、6～12歲333元，用餐時間100分鐘任你吃。即日起，開放一個月內訂位，僅提供網路訂位，不開放現場候位；注意訂位只保留5分鐘；優惠不併用；活動不可使用任何禮券或折扣券；詳細資訊請見店內公告。
◾️添好運「台北松山車站店」100分鐘點心放題
活動時間：6月2日至6月30日 平日14:00-17:00限定（最後點餐時間16:30）
活動地點：添好運松山車站店 台北市信義區松山路11號號2樓
活動限制：每日上限40位
◾️添好運「台北天母高島屋店」100分鐘點心放題
活動時間：6月2日至6月30日 平日14:00-17:00限定（最後點餐時間16:30）
活動地點：添好運天母高島屋店 台北市士林區忠誠路二段55號B1
活動限制：每日上限40位
◾️添好運「新北新店裕隆城店」100分鐘點心放題
活動時間：6月2日至6月30日 平日14:00-17:00限定（最後點餐時間16:30）
活動地點：新北市新店區中興路三段70號6樓
活動限制：每日上限40位
◾️添好運「台中麗寶店」100分鐘點心放題
活動時間：6月2日至6月30日 平日14:00-17:00限定（最後點餐16:30)
活動地點：台中市后里區福容路201號2樓B區2207櫃位
活動限制：每日上限40位
◾️添好運「台中JMall店」100分鐘點心放題
活動時間：6月2日至6月30日 平日14:00-17:00限定（最後點餐時間16:30）
活動地點：台中市西屯區台灣大道四段1038號1樓
活動限制：每日上限40位
◾️添好運「高雄富民店」100分鐘點心放題
活動時間：6月2日至6月30日 平日14:00-17:00限定，用餐時段11:00-12:40、13:00-14:40、15:00-16:40
活動地點：高雄市左營區富民路357號1F
活動限制：每日上限40位
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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台北喜來登的人氣自助餐廳「十二廚」再次推出「海．饗 Coming Soon 海鮮季」，即日起至6月30日，期間限定30道以上尚青海味，包含爆卵麵包蟹、肥美松葉蟹、雪蟹、旭蟹等，通通吃到飽。另還有多種熱食，包含以大沙公快炒製作的「新加坡辣蟹」，還有酸香爆棚的「澎湖酸菜龍虎斑」、選用澎湖透抽製作的「蒜蓉粉絲冰卷」、現煮「鮑魚小卷泡飯」，再加上乾燒蝦、清蒸現流魚、泰式海鮮沙拉等多樣化的海鮮。
十二廚現在還有優惠活動，即日起至6月26日的周一至周四午餐、下午茶時段，線上預訂即享4人同行1人免費，最多可享12人同行3人免費。
📍台北福華大飯店「彩虹座」
台北福華大飯店自助餐「彩虹座」日前宣布降價，最划算的周五晚餐從1800元降至1550元「降價250元」，而且業者強調不只「菜色不會變差」，蝦蛄、牛舌、干貝這些好料都會在，就連下午茶1050元也降至1000元，55歲以上更可享資深優惠價，下午茶時段最低更只要750元起（已含服務費）。此外，平日兩人同行「第二人半價」活動也持續至6月底。
「彩虹座」更於6月1日開始推出「匠味日本」主題料理，匯集北海道、東北、中部、關東、關西、中國、四國、九州一路到沖繩等日本47都道府縣的地道風味，打造超過50道日式創意佳餚。
菜色包含「紫蘇鮭魚卵山藥豆腐」、「奈良舞菇鮭魚釜飯」，以及使用台灣甜酒釀加上「日本三大夢幻魚」稱號的高檔魚喜知次烹調的「甜酒釀喜知次漬燒」等。
📍士林萬麗酒店「士林廚房」
「士林廚房」的「鱈場蟹吃到飽」活動確定又回歸，此次改於下午茶時段推出，每人只要1380元+10%就能吃到，指定日期為六月的每周日～周二。士林萬麗酒店提到，餐廳現場也將供應爐烤肋眼牛、德式香腸，以及湯麵、現蒸港點、義大利麵，連壽喜燒、燉飯等，通通都能吃到飽。
📍JR東日本酒店台北「鉑麗安全日餐廳」
「JR東日本酒店台北」的自助餐廳「鉑麗安全日餐廳」又有最新優惠！推出春夏線上旅展，「平日午晚餐券」優惠價1,150元（原價1,480元+10%）、「假日午晚餐券」1,450元（原價1,680元+10%），還有「假日下午茶自助餐券」也首次納入旅展優惠，單張優惠價800元（原價980元+10%），全品項皆享買十送一。
此次還加碼「初夏優惠大作戰」，針對「2025春夏旅展餐券」持有者，將推出「兩人同行，一人免費」，使用一張面額1,450元的假日餐券即可享此超殺優惠，等於是買一送一的折扣，但是僅6月1日單日限定，且座位已被搶光。
另有針對6月2日～6月10日晚餐，推出「四人同行，一人免費」，規則為週一～週四需使用三張平日券（面額1,150元／張）、週五～週日使用三張假日券（面額1,450元／張），四人同行就能享有一人免費。優惠僅限使用2025春夏旅展餐券（贈送券不適用），餐券免收服務費，紙本／電子票券皆適用，因座位有限，想要搶訂手腳得快，官網（按此）可搶訂。
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」
敘日全日餐廳將於6月起推出「乘車票根抵餐費」活動，6月1日起至6月30日，不分平假日午、晚餐至敘日全日餐廳用餐，凡出示一個月內的乘車票根不限捷運、客運、台鐵、高鐵，即可依票面金額直接折抵餐費，最高折抵500元。
六福萬怡酒店內人氣Buffet「敘日全日餐廳」於6月正好推出與美國肉類出協會合作的期間限定主題「肉食慶典：美牛嘉年華」，提供菜色包含美式爐烤牛、中式酸湯泡椒牛肉、日式炙燒和牛握壽司、義式波隆納和牛肉醬義大利麵和蔥花照燒牛肉Pizza等。假日還有本月全新的手打和風牛肉漢堡排，搭配主廚特製和風柚子醬汁和蘿蔔泥。
此外本月敘日還有主廚加碼的霸氣海鮮餐檯，不分平假日供應北海道生食級干貝、蒸烤牡蠣之外，凡假日用餐還可以吃到生蠔料理、鹽煎天使紅蝦、松葉蟹腳與雪蟹腳吃到飽。
📍台北六福萬怡酒店「The Lounge大廳酒吧」
台北六福萬怡酒店７樓The Lounge大廳酒吧於推出「肉食慶典」爐烤牛套餐吃到飽活動，還可享精選葡萄酒喝到飽。於平日午餐及晚餐推出，活動日期至6月30日，而且還有加送享哈根達斯冰淇淋每人1份。
台北六福萬怡酒店表示，本次為肉控饕客量身打造「肉食慶典」活動，推出美國Prime極佳級爐烤牛肉吃到飽，是選用美國42個月齡以下的「年輕牛隻」，肉質更為顯著的柔嫩、風味濃郁。牛排之外，從餐前歐式麵包、鮮蔬沙拉、主廚湯品至飲品咖啡、熱茶均可免費吃到飽。若於晚餐品嚐再尊享精選葡萄酒暢飲。
「肉食慶典」限定平日推出，午餐餐價每位899元+10%，晚餐1,099元+10%，再享精選葡萄酒喝到飽，若不飲酒也可享咖啡、熱茶、軟性飲品無限暢飲。
📍煙波新竹湖濱館「莫內饗宴」
煙波新竹湖濱館的吃到飽餐廳重新改裝，推出全新Buffet品牌「莫內饗宴」，即日起正式開幕。還祭出6月30日，於平日周日至周四享用午餐或晚餐，即贈煙波新竹湖濱館「俱樂部免費暢玩券」、「四人同行一人免費券」及「活動刮刮卡」各一張。
「莫內饗宴」設計七大豐盛餐區，必吃菜色包含現切爐烤極黑和牛背肩、活跳蝦、松葉蟹、天使紅蝦等。餐費最低為下午茶880元起，每餐期有不同的菜單設計，以現場供應為主。
📍長榮鳳凰酒店（礁溪）「桂冠自助餐廳」
「桂冠自助餐廳」一直是在地人氣店家，尤其晚餐時段有「現煎香嫩牛排」、「烤鴨六吃」及「松葉蟹腳無限供應」等。即日起至六月底，加碼推出春季限定驚喜，每週一至週四晚餐時段，獻上「北海道野生雪蟹無限供應」活動，嚴選來自北海道海域的現撈野生雪蟹。「桂冠自助餐廳」餐價早午餐880元+10%、晚餐1180元+10%。
此外，宜蘭縣民、旅行同業、60歲以上樂齡長者本人、持身心障礙手冊者本人、住宿房客皆可享8折優惠。
📍台中清新溫泉飯店「新采自助百匯」、「天地一家餐廳」
台中清新溫泉飯店推出餐飲優惠，其中的「敦親睦鄰優惠專案」，針對凡居住或於「大肚、烏日、龍井及南屯地區」工作，出示證件即享週一至五平日晚餐「新采自助百匯」或「天地一家餐廳」，每人只要880元+10%之超低優惠價。
天地一家中餐廳主打火鍋、港式點心與中式熱炒，多樣化菜色通通都可吃到飽。而新采自助百匯最受顧客喜歡的菜色則有蝦蟹等海鮮料理、生魚片、現切排餐與蒙古烤肉等，每日菜色略有不同，以當日進貨為主。
📍嘉義福容voco酒店「田園西餐廳」
嘉義福容voco酒店的「2F田園西餐廳」半自助餐主餐預計已全面升級，多款精緻主餐新選擇，包含煎烤舒肥Prime紐約客牛排、香煎櫻桃鴨等佳餚，最低每道只要1,080元+10元起，即可享用美味主餐和豐盛的自助餐檯。
飯店亦響應ESG惜食理念，田園西餐廳推出「平日晚食」方案，週一至週四晚間8時後入場之顧客，皆可享有單點自助餐檯每位399元+10%元的超值價格，餐檯上松葉蟹腳、鮮蝦、披薩、豬腳、哈根達斯冰淇淋等，都能無限量取用吃到飽。需提醒的是，每日菜色不定，需依當日貨源而定。且因為是倡導「珍惜食物」概念，使用本專案者餐檯將不補餐。
📍台南遠東香格里拉飯店「遠東Café」
邀請資深港籍主廚葉建穩(Eason Yeh)親臨客座獻藝，即日起至6月15日期間，於館內10樓的超人氣自助餐廳「遠東Café」，以「星級料理人：五星港廚盛宴」主題美食節，推出多道港式美味。
菜色包含以土鍋慢火煲製的「砂鍋香菇臘味飯」、雞肉細嫩多汁的「廣香鹽焗雞」、少見的香港漁民「避風塘辣炒蟹」以及以牛肚、牛筋慢火燉煮出的「老港牛雜麵」。還有港點包含「港式烤蛋塔」、「奶油菠蘿包」，以及多項少見的「荔灣艇仔粥」、「街口碗仔翅」、「街頭生菜魚湯」等地道港味。餐價為每位1,180元～1,480元+10%
📍高雄日航酒店「SERENA全日餐廳」
即日起推出「東港鮪魚祭」主題饗宴，飯店旗下各餐廳也推出各式台灣黑鮪魚最新鮮的生猛美味，其中「SERENA全日餐廳」更有鮪魚干貝沙拉、鮪魚什錦散壽司、赤身生魚片、鮪魚雞蛋糕等通通都能吃到飽，更有罕見的巨大烤鮪魚頭以及東港海鮮飯湯。「SERENA全日餐廳」餐價最低為平日每人1180元+10%，免費加入ONE HARMONY會員，再享餐飲9折優惠。
📍肉次方（全台7家分店）
網路票選連鎖燒肉吃到飽的冠軍餐廳「肉次方」，價位落在598元至998元之間，目前共有8家分店。全台門店從即日起至6月底推出「爽吃3小時」優惠，只要在平日下午 2 點入場，並兩人同行，就能延長用餐時間到下午 5 點，若 2 點以後入場，最晚用餐時間仍為下午5點。
各餐價中，不少老饕喜歡每人998元的「強擊の肉」，能吃到手切和牛嫩肩牛排、桌邊現切肋眼牛排、西班牙伊比利豬、九孔鮑魚、特選帆立貝等頂級食材。
此外，「肉次方」還推出6月底前內用任一套餐，能用99元加購「北海道生食級干貝」1份，或者189元加購「日本 A5 和牛月見燒」，還能享「400ml生啤酒」買1送1（原價129元）。
📍聚日式鍋物（全台27家分店）
王品集團旗下「聚日式鍋物」也跟上這股風潮，現推出12月31日前，周一至周五下午1點30分至3點進店裡用餐，可以一直待到5點，等於最長可以吃滿210分鐘。
「聚日式鍋物」是王品集團旗下元老級品牌，除了經典雙人海陸瀑布聚、高人氣聚寶熊牛奶湯和麻辣湯外，還有多款消費者熱愛的日式湯頭，放題店自助吧還有多達150多種品項無限吃到飽，每人最低餐價為398元+10%起（街邊店）。
📍馬辣集團（全台10品牌、共45家分店）
馬辣集團旗下10大品牌5月份優惠公開，即日起至7月31日止，推出「馬辣證件對對碰」，只要同桌任一貴賓身分證、健保卡或護照等有效證件對中「6,7,8」任二碼(可重複例如66，88)，並達到規定要求，且提前一日預約參加活動且消費指定餐點或達消費金額，到10個品牌，都將享有專屬優惠，10品牌各項詳細優惠如下：
火鍋品牌
▪️馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：兩人以上消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「XXL大蛤蜊吃到飽」
▪️新馬辣經典麻辣鍋：消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「XXL大蛤蜊吃到飽」
▪️新馬辣經典麻辣鍋Plus+：消費「午餐898元/晚餐及假日998元」以上餐點，全桌送「XXL大蛤蜊吃到飽」
▪️涮樂和牛鍋物放題：消費「午餐749元/晚餐及假日799元」以上餐點，全桌送「天使紅蝦（規格L2）吃到飽」
▪️肉之間 大盤肉幸福鍋物：每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩（市價380元）」一份。
▪️問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋：含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」一份（二擇一）
燒肉品牌
▪️熊一燒肉：含兩人以上，消費含「午餐698元/晚餐及假日798元」以上餐點，全桌送「天使紅蝦吃到飽」
▪️夯下去和牛燒肉放題燒肉：含兩人以上，消費含「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「天使紅蝦吃到飽」
▪️燒肉ChaCha個人和牛燒肉：含兩人以上，每人均消含700元以上每桌送市價200元「特上牛胸腹肉」或市價170元「精選豚五花」 一份
日料居酒屋品牌
▪️狗一下居食酒屋：含二成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」一份
▲到馬辣、新馬辣等餐廳消費，只要同桌任一證件對中「9,2,8」(就愛媽)任二碼(可重複例如99，22)，或是姓名有「馬、辣、慶」任一字（同音同字），有機會額外獲得限定餐點吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
📍「添好運」吃到飽全台限定6家門市
香港「添好運」主打港式點心與粵菜料理，2010年至2021年連續12年獲得《米其林指南》一星肯定，2014年進駐台灣，至今仍深受消費者喜愛。饕客推薦招牌酥皮焗叉燒包、鮮蝦燒賣皇、醬黃蒸鳳爪、鮮蝦腐皮卷、好運冰火菠蘿、好運咖哩鹹水角、XO醬臘味炒飯等都是必吃菜色，搭配楊枝甘露、招牌凍檸茶等人氣甜品和飲料好享受。
全台限定僅有6家門市推出吃到飽方案，每位699元（另計10%服務費），0～3歲以下免費、3～6歲以下200元、6～12歲333元，用餐時間100分鐘任你吃。即日起，開放一個月內訂位，僅提供網路訂位，不開放現場候位；注意訂位只保留5分鐘；優惠不併用；活動不可使用任何禮券或折扣券；詳細資訊請見店內公告。
◾️添好運「台北松山車站店」100分鐘點心放題
活動時間：6月2日至6月30日 平日14:00-17:00限定（最後點餐時間16:30）
活動地點：添好運松山車站店 台北市信義區松山路11號號2樓
活動限制：每日上限40位
◾️添好運「台北天母高島屋店」100分鐘點心放題
活動時間：6月2日至6月30日 平日14:00-17:00限定（最後點餐時間16:30）
活動地點：添好運天母高島屋店 台北市士林區忠誠路二段55號B1
活動限制：每日上限40位
◾️添好運「新北新店裕隆城店」100分鐘點心放題
活動時間：6月2日至6月30日 平日14:00-17:00限定（最後點餐時間16:30）
活動地點：新北市新店區中興路三段70號6樓
活動限制：每日上限40位
◾️添好運「台中麗寶店」100分鐘點心放題
活動時間：6月2日至6月30日 平日14:00-17:00限定（最後點餐16:30)
活動地點：台中市后里區福容路201號2樓B區2207櫃位
活動限制：每日上限40位
◾️添好運「台中JMall店」100分鐘點心放題
活動時間：6月2日至6月30日 平日14:00-17:00限定（最後點餐時間16:30）
活動地點：台中市西屯區台灣大道四段1038號1樓
活動限制：每日上限40位
◾️添好運「高雄富民店」100分鐘點心放題
活動時間：6月2日至6月30日 平日14:00-17:00限定，用餐時段11:00-12:40、13:00-14:40、15:00-16:40
活動地點：高雄市左營區富民路357號1F
活動限制：每日上限40位
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！