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▲阿滴（如圖）在大學期間皮膚炎相當嚴重，體檢後被判斷為免疫。（圖／翻攝自阿滴YouTube）

▲▼瑋瑋（上圖左）碰過同梯弟兄遭台上長官砲轟的場面；而阿翰（下圖右）在軍中彷彿變了個人。（圖／翻攝自黃氏兄弟、賴晏駒YouTube）

藝人王大陸今年2月遭揭發砸下約360萬元「偽造病歷」逃兵役，事後接連爆出多名藝人也涉嫌閃兵，包括陳大天、大根、威廉及陳零九等人，引發社會譁然，除了眾男星紛紛被問及當兵話題，許多YouTuber也曾分享相關經歷，當中阿滴透露因皮膚炎而免疫，長年治療至今；黃氏兄弟瑋瑋碰過同梯弟兄跳操被「當眾砲轟」場面；阿翰則因性別氣質關係，選擇武裝自己得以融入群體。各個經歷有所不同，都是難能可貴又深刻的人生體驗。阿滴曾透露，在大二或大三時期長年的皮膚炎特別嚴重，「甚至有點紅皮症，全身大概50%的皮膚都在發炎，我還因此住院，那時候真的蠻慘的，體檢的時候就因為皮膚炎免疫了。」而近年來，阿滴也因異位性皮膚炎定期赴日本治療，曾持續吃了「海鮮素」2到3年，直到皮膚狀況改善後才恢復正常飲食。黃氏兄弟瑋瑋也分享過當兵的種種趣事，除了跟同梯弟兄一起洗澡，也發生過有人在嚴肅時刻出糗的場面，笑說當時1名弟兄在千人面前跳砲操，刺槍到一半，繫在腰帶上的水壺直接「鏘愣」一聲落地，下秒該名弟兄直接遭台上長官砲轟，場面之印象深刻，回憶起來滔滔不絕，十分有趣。此外，阿翰日前則於藝人賴晏駒的頻道大聊當兵故事，透露自己性別氣質較為陰柔，入伍前心情相當忐忑，在軍中用著低沉音頻及肢體武裝自己，加上本身體格高大，自然被當作力氣強大之人，怎料阿翰在測驗手榴彈項目時，多次下來都是「超近」距離的成績，當下簡直想找個地洞鑽入。