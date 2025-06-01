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▲印度國防參謀長邱漢（Anil Chauhan）。（圖／路透社／達志影像）

印度與巴基斯坦在今年5月初爆發了激烈衝突，雙方在爭議邊界交戰4天，堪稱是近年來全球最大規模空戰，後續在美國斡旋下停火。巴基斯坦聲稱，在這波交火中擊落了印度戰機，但印度方一直以來拒絕承認此事。不過印度軍方30日首度公開證實，在這場衝突中，印方有若干架戰機遭擊落，但拒絕說明具體數量。綜合美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，印度國防參謀長邱漢（Anil Chauhan）正於新加坡出席年度國防論壇「香格里拉對話」。他在場邊接受了彭博社的訪問，但被問及巴基斯坦聲稱擊落「六架印度戰機」的說法是否屬實時，邱漢最初否認該說法的真實性，並表示「這完全是錯誤的資訊，如我所說，這不是重要的資訊。」但邱漢接著表示，「重要的是它們為什麼被擊落，」似乎暗示確有若干架戰機在雙方交火中被擊落，但未說明具體數量。他補充說，「這對我們來說更重要。那之後我們做了什麼？那才是更重要的事。」邱漢也在另一個提問中承認，印度軍方曾犯下「戰術性錯誤」。他說，「好的一點是，我們能夠理解我們在哪裡犯了戰術錯誤，並且及時修正、補救，兩天後再次出動所有戰機進行遠程攻擊。」巴基斯坦聲稱，在印度於5月初發動軍事行動後，其飛行員在空戰中擊落了五架印度戰機，其中包括三架法國製的先進「飆風」（Rafale）戰機。巴基斯坦表示，是使用中國製的戰機擊落包括「飆風」在內的印度戰機。印度最初否認這項說法，印度執政黨「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party）發言人科利（Nalin Kohli）向CNN表示，「如果那是真的，若真的發生了這麼大的事情，我們早就對外說了。」一名法國高級情報官員當時透露，印度空軍一架「飆風」戰機確實遭巴基斯坦擊落，法國當局也正在調查是否還有更多戰機被擊落。多位印度目擊者也曾表示，他們看到有一架飛機冒著火焰從天而降。中國官媒央視在5月17日時首度證實，殲10戰機首次在實戰中取得重大戰果，在空戰中一舉擊落多架敵方戰機，自身無一損失。雖未提及明確的時間與地點，但明顯是指此次印巴衝突；而中國國防部5月29日舉行例行記者會時，面對媒體相關提問，中國國防部發言人張曉剛則未直接回應，僅稱「印巴是搬不走的鄰居，希望雙方保持冷靜與克制，避免局勢進一步升高。中方願意繼續發揮建設性作用，維護地區和平與穩定。」印度與巴基斯坦5月7日爆發數十年來最激烈的衝突，導火線是4月發生在印控克什米爾恐攻事件爆，當時造成26人喪生。印度指責巴基斯坦策劃這場攻擊，但遭巴方否認。雙方於5月10日宣布停火協議。