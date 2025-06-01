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等待13年，巴黎聖日耳曼（PSG）終於在歐洲冠軍聯賽圓夢！自2011年卡達財團入主以來，「大巴黎」年年進入淘汰賽、卻年年止步，儘管一度闖進決賽，但總與冠軍擦身而過。然而這一夜，他們終於突破宿命，痛快地以5：0痛宰國際米蘭，首度捧起歐冠獎盃，也寫下決賽史上最大勝分紀錄。本場比賽從開場哨聲響起便呈現一面倒的局勢。巴黎展現2025年以來橫掃歐洲的氣勢，第19分鐘由Achraf Hakimi先開紀錄，整場主導比賽節奏的Vitinha成功串聯攻勢，將球分給左側的杜埃（Désiré Doué），後者轉身回傳，Hakimi從右後衛位置前插，推射破門。隨後巴黎氣勢如虹，第20分鐘杜埃再度發威，在一波快攻中射門被對手擋了一下後仍折射入網。第下半場，Vitinha與Ousmane Dembélé精彩配合，Dembélé背後妙傳，Vitinha再助攻杜埃梅開二度，比分來到3：0，國際米蘭幾無招架之力。比賽第65分鐘，Khvicha Kvaratskhelia抓住反擊機會單刀破門，第75分鐘，另一位19歲小將Senny Mayulu接應Bradley Barcola橫傳再下一城，鎖定5：0勝局。這場比賽中，巴黎全面壓制對手，無論逼搶、傳導、邊路突破都展現極致表現。國際米蘭則顯得毫無還手之力，雖有Marcus Thuram與Nicolò Barella嘗試製造攻勢，但多次射門無功而返，整體節奏完全遭巴黎壓制。這支義甲豪門一度有望爭冠三冠王，但本場失利後，歐冠夢碎，整季也陷入空白。冠軍獎盃終於到手，巴黎球迷欣喜若狂，湧上球場歡慶。比賽後段，球迷高舉布條紀念主帥恩里克（Luis Enrique）愛女Xana——她在2019年因癌症不幸離世，這一刻的勝利也承載著深沉的情感。這不只是巴黎聖日耳曼的第一座歐冠冠軍，更是十多年來不懈追求、痛苦與希望交織之後的終極救贖。對他們而言，這不只是冠軍，更是信念的回報。