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▲美國國防部長赫格塞斯出席於新加坡舉行的年度國防論壇「香格里拉對話」。（圖／美聯社／達志影像）

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在5月30日出席香格里拉對話時警告，中國所帶來的威脅是「真實且可能迫在眉睫」的，並指出北京當局已具備入侵台灣的能力，同時他也敦促印太地區盟國增加自身的國防支出。對此，中國表達強烈不滿，痛批美國才是霸權國家，並譴責美方炒作「中國威脅論」，要美方「勿玩火」。根據路透社報導，赫格塞斯出席在新加坡舉行的年度國防論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）時表示，「沒必要拐彎抹角。中國帶來的威脅是真實的，而且可能即將發生。」報導指出，這是他自今年1月上任以來對中國發出的最強烈言論之一。赫格塞斯後續補充稱，中國若試圖武力征服台灣，「將會對印太地區與全球造成毀滅性的後果」，並重申川普的說法，「在總統任內，中國不會入侵台灣。」中國近年來不斷加強對台灣的軍事與政治施壓，包括日益強化環台軍演的規模與頻率。赫格塞斯表示，「所有人都應該清楚，北京正在有計劃地準備可能動用軍事力量，改變印太地區的權力平衡。」對此，中國方面回應稱相關言論「充滿挑釁與煽動」。中國駐新加坡大使館在臉書上表示：「赫格塞斯一再抹黑攻擊中國，不斷炒作所謂的『中國威脅論』。事實上，真正破壞區域和平與穩定的最大『麻煩製造者』正是美國。」中國外交部也在官網上公布聲明回應赫格塞斯的發言。聲明表示，對於赫格塞斯「大肆渲染『中國威脅論』，充滿挑釁挑撥。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉」。聲明中抨擊，「美國才是世界上名副其實的霸權國家，是破壞亞太地區和平穩定的最大因素」，並指責美國為維護自身霸權，推進印太戰略，「在南海地區部署進攻性武器，在亞太地區煽風點火、製造緊張局勢，正將亞太地區變成『火藥桶』，引發地區國家深切擔憂」。中國外交部也在聲明中重申，「台灣問題純屬中國內政，任何外國無權干涉」，並警告美方「不要妄想把台灣問題當作遏制中國的籌碼，勿玩火」。聲明中還說，中國在南海問題上保持溝通對話，直指「美國才是破壞南海和平穩定的最大因素」。