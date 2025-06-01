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▲法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）去年加盟西甲豪門皇馬，結果巴黎聖日耳曼隔年就成就三冠王。（圖／NOWnews資料照）

▲PSG主帥恩里克（Luis Enrique）在2024年初所言：「沒有姆巴佩，巴黎會更好。」在今日巴黎聖日耳曼奪得歐冠後，更有底氣。（圖／美聯社／達志影像）

今（1）日，慕尼黑安聯球場見證了法甲豪門巴黎聖日耳曼隊史最輝煌的一夜。他們在歐洲冠軍聯賽決賽中以5：0橫掃義甲勁旅國際米蘭，不僅首次捧起歐冠獎盃，更完成本賽季聯賽、法國盃與歐冠三冠王的偉業，成為史上第11支完成三冠壯舉的歐洲球隊。這一切是在昔日當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）離隊後做到得。姆巴佩在2024年夏天離隊轉投皇家馬德里，外界曾一度擔憂巴黎聖日耳曼會因此失去競爭力。畢竟，姆巴佩過去6個賽季都是球隊最佳射手，也是俱樂部全球化戰略的門面人物。但正如主帥恩里克（Luis Enrique）在2024年初所言：「沒有姆巴佩，巴黎會更好。」這句當時被視為狂妄的預言，如今看來更像是一句先知之語。帶領年輕化的陣容，恩里克不僅贏得歐冠，更徹底改造了巴黎聖日耳曼的戰術與精神面貌。球隊從季初的低潮──小組賽五戰僅一勝、排名第26名──到歐冠16強一路擊敗布雷斯特、利物浦（安菲爾德點球淘汰）、阿斯頓維拉與兵工廠，再到決賽中徹底碾壓國際米蘭，這支新生的巴黎展現出強大的集體意識與高效戰術執行力。決賽中，19歲小將杜埃（Désiré Doué）攻入兩球、助攻一球，展現天賦與成熟，成為新一代巴黎之星。Ousmane Dembélé全場奔跑不息，不僅防守積極，賽季累計32球亦創下生涯新高。守門員Gianluigi Donnarumma徹底擺脫過去的質疑，多次作出關鍵撲救，而冬窗引援Khvicha Kvaratskhelia也帶來進攻端的多樣性。恩里克對紀律的要求更是明確。當Dembélé曾因遲到錯過對兵工廠的比賽，儘管球隊最終落敗，他賽後堅持：「這是我本季最正確的決定。」而Dembélé也從此煥然一新，蛻變為真正的關鍵球員。賽後，恩里克接受義大利《天空體育》訪問時坦言：「本周我最擔心的是如何應對這座城市未曾贏得歐冠的壓力。我努力讓球員放輕鬆，讓他們自由發揮。我想特別感謝Dembélé的防守貢獻。我們贏球很開心，但最重要的是，我們選擇了一條不同的道路。」在奪冠之後，恩里克談到姆巴佩時也說：「我們尊重姆巴佩加盟皇馬的選擇，祝他順利，並且選擇了一條不同的道路，讓所有為這支球隊效力的球員都成長起來。他們都成長了，讓球隊取得了飛躍，現在大家都在努力踢球。 」這場勝利也終結了卡達體育投資公司自2011年入主巴黎以來長達14年的等待。如今，他們終於實現了統治歐洲的夢想，非靠巨星堆砌，而是憑藉一個穩固的系統與清晰的方向。姆巴佩賽後也大氣地在社群媒體上發文祝賀老東家：「偉大的一天終於來臨，這場勝利屬於整個俱樂部，恭喜大巴黎！」