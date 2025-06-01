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儘管在NBA美國職籃（National Basketball Association）新秀賽季鮮少獲得上場機會，洛杉磯湖人球星LeBron James之子Bronny James的成長卻逐漸獲得外界肯定。根據《Athlon Sports》報導，一位來自西區的NBA高層透露，他看好Bronny能在2024-25賽季成為洛杉磯湖人隊的常規輪換球員，只要他在防守與三分投射兩個層面證明自己，將有機會每場穩定上場10到15分鐘。「我毫不懷疑這就是他們的計畫，」該名高層指出，「我們看了很多Bronny的比賽影片，事實是，他在四月時的表現，已經比去年十月甚至七月進步非常多。他承受很多批評，大多是因為他的父親，但他確實在進步。」現年20歲的Bronny James，在2024-25賽季的G聯賽共出戰18場，繳出場均18.6分、4.5籃板與4.8助攻的成績單，投籃命中率41.5%、三分命中率33.6%。他多次展現爆發力，包括三月對陣聖克魯茲勇士時砍下單場39分、22投14中的亮眼表現。這些表現證明，他在2024年選秀中以第55順位被湖人選中，並不只是「星二代」光環作祟。該高層進一步分析：「他的發展節奏因傷病與壓力被打亂，但他能防守外線，也展現了不錯的三分能力。如果他能證明這些不是偶然，球隊會開始信任他，讓他每晚上場10到15分鐘。我相信他能做到，明年會成為湖人的固定輪換成員。」Bronny本季雖僅在湖人出賽27場、場均上場6.7分鐘，但在少數上場機會中已展現潛力。教頭J.J. Redick是否會在來季啟用這位年輕後衛，成為外界關注焦點。儘管要在湖人競爭激烈的後場體系中贏得一席之地並不容易，Bronny能否在二年級賽季站穩腳步，關鍵仍在於他是否能持續精進、不滿足於已有成就。這不只是關於他姓James，更關乎他自身的努力與潛力。