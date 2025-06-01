我是廣告 請繼續往下閱讀

今（1）日是端午節連續假期最後一天、也是收假日，交通部高速公路局表示，今日0時至5時國道平均交通量5.7百萬車公里，為年平均平日的1.4倍，預估今日交通量為111百萬車公里，並預判今日以收假返家車流尤其北返為主，並提醒有11個路段易壅塞，其中國5宜蘭至坪林路段早上9點就會有車潮，並將持續至晚上10點，建議提早出發以節省寶貴時間。高公局指出，昨日國道全日交通量103.2百萬車公里，為平日年平均的1.1倍，國5交通量2.9百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，昨日路況除國5北向頭城至坪林路段於今日0時逐漸紓解外，其餘路段於傍晚6時後大致順暢。至於今日0-5時平均交通量為5.7百萬車公里，為年平均平日的1.4倍，預估今日交通量為111百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為8.9百萬車公里，今日相關疏導措施包括中午12至晚上9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。高公局也預判今日國道以收假返家車流為主，並有11個路段易壅塞，在北部地區包括國1北向苗栗至湖口預估下午1點陸續有車潮湧現續至晚上10點；國3北向關西至大溪路段下午2點會有車潮持續至8點；國5北向宜蘭至坪林早上9點就會有車潮湧現，一直持續至晚上10點。中部地區，國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、苑裡-香山從下午2點左右開始有車潮，並會持續至晚上8點；國4西向潭子系統-豐勢下午1點開始車潮湧現至下午4點；國6西向舊正-霧峰也是下午1點開有車湧至下午6點。南部地區在國10西向武仁至左營端路段從下午3點有車潮一直持續至傍晚。高公局預判，今日國道以收假返家車流為主，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，西部國道北向用路人，建議國5及南部地區用路人上午盡量提早出發，中部地區於12時前出發，以節省寶貴時間。