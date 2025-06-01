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根據《The Stein Line》記者Marc Stein報導，鳳凰城太陽正積極確保球隊當家球星Devin Booker仍是未來建隊的核心。儘管球隊尚未正式展開重建，但超級球星「KD」Kevin Durant的未來已成為今夏最大焦點之一。不過他在市場上的優先級稍微低於密爾瓦基公鹿隊的「字母哥」Giannis Antetokounmpo之後。據多方消息指出，Durant極有可能在今年夏天再次被交易，而他的經紀人在球季結束後已與太陽管理層會面。太陽計劃聘請一位初任主帥的動向，也被視為球隊願意重新調整方向的訊號。Durant本季依舊表現穩定，但太陽止步首輪出局，使得陣容調整勢在必行。Stein指出，Durant是否正式進入交易市場，可能要等到密爾瓦基公鹿球星Giannis Antetokounmpo的動向明朗後才會有進一步發展。「目前聯盟普遍預期Durant最終會在這個休賽期進入交易市場，但若字母哥還未明確表態，他可能會選擇觀望，」Stein在個人平台上寫道。字母哥近來多次傳出對爭冠充滿渴望，外界不排除他考慮離開公鹿隊。一旦他正式提出交易申請，勢必會改變整個NBA的勢力版圖，也會影響Durant的選擇與價值。包括聖安東尼奧馬刺在內，多支球隊都對Durant與字母哥感興趣，尤其馬刺擁有Victor Wembanyama，與年輕的Giannis搭配被視為更具長遠潛力。若字母哥仍留在公鹿，Durant將成為市場上最炙手可熱的交易標的。值得一提的是，明尼蘇達灰狼在季中交易截止日前，其實比外界認為的還更積極追求Durant。隨著灰狼計劃在今夏大幅升級陣容，他們也可能再次出手搶人。在Devin Booker本季繳出場均25.6分、7.1助攻的表現下，太陽仍明確表態他是球隊的「非賣品」，而Durant則有可能成為調整陣容的關鍵籌碼。若ESPN名記Shams Charania所言不假，「今年夏天將是最瘋狂的一次自由市場」，那麼2025賽季的NBA版圖恐怕將徹底洗牌。