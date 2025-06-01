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我有提案凍結疫苗基金100萬，佔114年疫苗基金編列65億當中的 0.0015%。理由是什麼，去年衛福部以基金購買疫苗，最後銷毀數竟多達1236萬劑，甚至還發生疫苗變色品管問題

新冠疫情再升溫，基層診所、藥局接連傳出抗病毒藥物、快篩缺貨，連醫護用的快篩也將用盡。對此，衛福部長邱泰源日前還公開道歉。但網路卻又將缺醫療物資的矛頭指向在野黨，痛批都是藍白刪預算造成，讓婦產科醫師、藍委陳菁徽忍不住發文怒嗆，爛把戲一直玩，民眾早就無感，只會覺得「笑死，又來」。先說結論：陳菁徽表示，若真的是在野黨的問題，衛福部長邱泰源就不會公開道歉，疾管署也不用一直澄清，因為事實上，問題就出在衛福部。全台醫界也都沒有忘記，去年生理食鹽水荒，一樣是供應鏈出問題。但當時衛福部的高官卻說，「你要的2000cc廠商沒在做，改給你500cc，堅持說這樣沒貨，我也是尊重」。基層手忙腳亂，除了缺貨調貨之外，在進行手術時，原本一包2000cc，要變成換4包500cc，護理師真的忙到不行，每場手術都在拼手速，缺貨是事實，不然基層不會哀嚎求救。防疫很重要的一環就是疫苗，陳菁徽強調，審查進行時的現場，衛福部邱泰源部長跟民進黨的王正旭及林月琴等委員也都在，大家都沒有意見，這個案子甚至可以說是衛福部加上民進黨委員的背書。