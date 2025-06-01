我是廣告 請繼續往下閱讀

▲印第安那溜馬G6回到主場迎戰紐約尼克。尼克在上一戰大勝追回一城，將系列賽追成2：3，如今G6兩隊上半場依舊激戰膠著，溜馬以58：54暫時領先。（圖／美聯社／達志影像）

▲印第安那溜馬回到主場迎戰紐約尼克，第三節他們利用尼克隊不斷地失誤拉開比分，以92：77暫時領先，Pascal Siakam已經攻下26分。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）東區決賽第六戰今登場，印第安那溜馬回到主場迎戰紐約尼克。尼克在上一戰大勝追回一城，將系列賽追成2：3，G6兩隊上半場依舊激戰膠著，溜馬僅領先4分。但第三節他們利用尼克隊失誤、發起快攻，迅速拉開比分，末節則守住優勢，最終以125：108擊敗尼克，系列賽4：2晉級，將要和奧克拉荷馬雷霆來爭奪冠軍。溜馬兩位球星Tyrese Haliburton、Pascal Siakam今天都有不俗表現，前者斬獲21分13助攻，後者攻下31分。首節開局尼克延續前一戰氣勢，靠Jalen Brunson與Mikal Bridges連續取分，打出9：4攻勢。不過Pascal Siakam與Aaron Nesmith接連命中三分，溜馬回敬一波11比2反超比分。雙方之後你來我往，Myles Turner與Karl-Anthony Towns在內線展開對決，首節結束溜馬僅以25：24領先1分。次節Siakam再度命中三分，Landry Shamet也迅速回敬。Obi Toppin與Tyrese Haliburton接連外線得手，幫助溜馬短暫拉開6分差距。尼克則由Towns在籃下穩定輸出，OG Anunoby跳投連得分數，帶領球隊咬住比數。Turner在半場結束前投進關鍵三分，加上Siakam快攻上籃得手，溜馬最終以58：54的4分優勢結束前兩節。整體來看，上半場溜馬火力點多元，Siakam砍下16分2籃板2助攻，Haliburton雖手感不佳但仍貢獻8分6助攻，全隊三分球命中率出色。尼克外線手感欠佳，全隊11投僅中3，但Anunoby攻下14分、Bridges與Brunson分別貢獻11分與10分，持續緊咬戰局。易籃再戰後，溜馬靠著快速反擊快速拉開分差，尼克一投籃沒進或是發生失誤，立刻就是快攻，第三節前兩分鐘溜馬打出8：0攻勢，將領先拉開到雙位數。雖然溜馬一度回敬8：0反擊，但連續多次失誤，又讓溜馬靠著轉換拉開比分，三節打完主場軍以92：77領先。目前尼克嘗試追分，但Andrew Nembhard表現搶眼，先是中距離跳投命中，之後又抄掉Jalen Brunson的球快攻上籃，接著再製造Mikal Bridges進攻犯規。而Haliburton幾次切入也取得好效果，不是拋投得手，就是助攻隊友得分。隨著比分拉開，溜馬提前鎖定勝利，晉級到總冠軍賽。溜馬主控Tyrese Haliburton這一場17投9中，得到21分13助攻；當家前鋒Pascal Siakam本場18投10中，得到31分。