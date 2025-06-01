我是廣告 請繼續往下閱讀

美國副總統范斯在美國海軍學院畢業典禮表示，美國不會再投入不明確的軍事任務，也會避免涉入無休止的衝突，凸顯川普政府對外交與軍事策略的重新定位。美麗島電子報董事長吳子嘉在《吳子嘉視角》網路直播節目中表示，這代表美國之後在海外出兵征戰的可能性會大幅降低，不願意用軍事的方式來解決問題。吳子嘉指出，這就是川普的概念「現實主義」，他要有好處、要有明確的戰略目的，才願意來打仗。要派兵打仗，要有明確的目標，有什麼利益、出多少兵力、有多少時間、戰爭目標是多少，並不會無限制打一個越戰，這叫做「紀律」，也就是考慮傾向不出兵的可能性比較大。當設下很多條件之後，出兵或參與軍事作戰的目標，就會變成比較不容易發生了。吳子嘉認為，川普是一個喜歡交易的商人出身，更不願意用軍事的方式來解決問題。因為軍事手段，往往是最後手段，而且是最昂貴的手段，這個對商業邏輯來看，完全不划算，而且不是一個好的交易行為。未來美國在海外出兵征戰的可能性，會大幅降低。