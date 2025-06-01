我是廣告 請繼續往下閱讀

美國法院推翻川普關稅政策，台股上周五（5/29）開盤一度漲近250點，不過，受到端午連假影響，開高震盪走低，午盤漲幅持續收斂，終場下跌10.42點，收在21347.30點，下檔月線發揮支撐作用；成交量放大到4607億元；周線連二黑，月線翻紅。法人認為，隨著匯市出現較大波動，對於第2季企業財報表現可能的影響程度，短線上或將成為大盤跌深反彈、轉趨中性格局後，壓抑盤勢的重要因子之一。安聯投信指出，4月以來全球股市波動劇烈，起因於美國川普總統於4月2日解放日宣布激進的報復關稅稅率，避險情緒急升導致風險性資產遭到拋售，多數股票指數跌幅達到兩位數，直到4月8日市場觸底；之後隨著關稅緊張局勢開始緩解，以及企業獲利情況優於預期，指數逐漸復甦。觀察近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，隨著市場反覆消化對等關稅的利空影響至今，就消息面來看，現階段關稅最大影響正逐漸淡化；就市場氛圍來看，大盤走勢從跌深觸底的單向上漲走勢，轉向中性的高檔震盪格局，此時更容易受到國際情勢多空雜陳、政策不確定性影響而出現波動。回到基本面，安聯投信台股團隊表示，第2季稍早確實有廠商提前拉貨、重要財報釋出利多與關稅利率影響鈍化等正面影響，但另方面隨著匯市出現較大波動，此對於第2季企業財報表現可能的影響程度，短線上或將成為大盤跌深反彈、轉趨中性格局後，壓抑盤勢的重要因子之一。安聯投信台股團隊表示，AI領域如相關應用、國際主要CSP廠並未調降資本支出，從中常整體表現仍是正向，中長期來看基本面大方向不變。展望後市，安聯投信台股團隊表示，短期客戶訂單並未出現明顯變化，但因下半年需求缺乏能見度，進而牽動消費動能與下訂單的節奏；評價面與獲利是否下修及幅度也成為另個牽動市場走向的因子。在觀察指標上，安聯投信台股團隊表示，觀察點仍是景氣是否因關稅政策而轉為衰退，包括美國聯準會（Fed）是否有能力在景氣出現衰退時進行降息等都將影響金融市場表現，由於外在變數不確定性已明顯影響企業決策，短期訂單或是獲利成長已不再是股價驅動力，企業的成本轉嫁能力及生產彈性將是未來不確定環境下公司股價能否脫穎而出之關鍵，明辨個別公司在供應鏈角色及競爭力將成為選股績效關鍵。傳產方面，原物料價格走勢受美國關稅政策影響，以美國現行宣布關稅內容來看，範圍幾已擴及全球，未來是否出現各國反制進而引發全球經濟停滯風險增溫，需要關注。