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前民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，遭台北地院裁定羈押禁見，至今已將近9個月，但上個月27日延押庭再裁定，繼續延押2個月，引發民眾黨不滿。對此，資深媒體人陳揮文直言，京華城案最終會判刑最重的人並非柯文哲，而是國民黨台北市議員應曉薇。陳揮文在廣播節目《飛碟晚餐》中表示，法律審判標準，並不是誰官職較大就判得較重，而是身為台北市議員的應曉薇，在整個京華城案扮演了極為關鍵的角色。依照起訴書羅列的清單，應曉薇在收受賄賂的部分比柯文哲明確多很多倍，在整個京華城案就是一路穿梭在市議會和市政府當中。陳揮文表示，當年應曉薇在刁難柯文哲時，是柯文哲第一任市長任內，但那時候，柯文哲是不給京華城任何支持，但應曉薇一直盧、一直罵，把反對京華城的人叫出來痛罵，罵給旁聽席的人看，罵給沈慶京看，你們不配合，我就修理你。因此，陳揮文認為，若按過去跑新聞的經驗，對調查局的理解，應曉薇在市議會耀武揚威時就被盯上。「無風不起浪，空穴不來風」，在柯文哲第一任時，就分案調查應曉薇，直到第二任柯文哲改變態度，所以整個時間序來說，我認為，最後應曉薇會被判的是最重的。