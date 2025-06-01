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G1：6月6日（五） @雷霆主場





G2：6月9日（一） @雷霆主場





G3：6月12日（四） @溜馬主場





G4：6月14日（六） @溜馬主場





G5*：6月17日（二） @雷霆主場





G6*：6月20日（五） @溜馬主場





G7*：6月23日（一） @雷霆主場

（*若有必要）





▲東區決賽MVP則由今晚攻下31分的Pascal Siakam拿下，這也是他繼2019年後再闖總冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）

今（1）日印第安那溜馬系列賽4：2擊敗紐約尼克晉級，NBA美國職籃（National Basketball Association）總冠軍賽即將正式點燃戰火，印第安納溜馬將在相隔25年後再度重返總決賽舞台，對手是本季以68勝高居聯盟龍頭的奧克拉荷馬雷霆，系列賽首戰將於6月6日正式於雷霆主場開打。至於東區決賽MVP則由今晚攻下31分的Pascal Siakam拿下，這也是他繼2019年後再闖總冠軍賽。本季溜馬從季後賽首輪起一路上演黑馬奇蹟，接連以下剋上姿態擊敗東區強權晉級：首輪他們以4：1輕取傷兵滿營的密爾瓦基公鹿，連續兩年將公鹿淘汰出局，並送對手苦吞三連年首輪止步的苦果。次輪面對東區頭號種子克里夫蘭騎士，雖然開打前不被外界看好，但對手同樣受到傷病困擾，加上Tyrese Haliburton狀態火熱，溜馬再以4：1快速晉級東區決賽。東區決賽則對上同樣表現亮眼的紐約尼克。溜馬先在客場連勝兩場搶得2：0領先，雖然尼克在第三戰追回一城，但第四戰溜馬火力全開，以130比121拿下聽牌。儘管第五戰作客失利，第六戰回到主場，溜馬靠著下半場外線火力大爆發，最終以125：108擊敗尼克，總比分4比2晉級總冠軍賽。這是溜馬隊史第二次闖進NBA總冠軍賽，上一回是在2000年由Reggie Miller領軍對決洛杉磯湖人，但最終不敵由Shaquille O’Neal與Kobe Bryant率領的「OK連線」，在六場大戰後以2：4落敗，無緣隊史首冠。如今由Haliburton與Pascal Siakam領軍的溜馬，將再度挑戰總冠軍榮耀。不過他們在例行賽曾兩度對戰雷霆皆吞敗，整體外界普遍看好雷霆奪冠。不過溜馬已多次證明自己擁有逆境翻盤的實力，本季能否一鼓作氣寫下隊史首冠傳奇，備受矚目。