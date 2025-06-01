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為促進轉型正義，總統賴清德就任1週年之際，內政部預告將全台灣「中正路」改名，引發部分地方首長反彈。精神科名醫沈政男今（1）日則分享，「中正路」更名議題讓他一瞬間回想起台中舊城區的往日繁華，結果在改名台灣大道後、變成單行道等變革後就沒落了，不但失去歷史價值，「現在反而是民進黨的沙包，有事沒事就拿出來K一下，說是打老K。」內政部提出更名「中正路」之後，不少縣市首長反彈，內政部昨則態度放軟表示，《促轉條例》雖有明定中正路需改名，但需由地方政府主責辦理，會持續溝通取得共識後，再依法推動。而長期支持民眾黨的精神科醫師沈政男今則分享，中正路改不改名，喚醒了他的老台中記憶。他表示，台中市原本的中正路，是台中火車站到五權路那一段，再往西就是台中港路。1987年先是中正路、三民路等中區道路都一起改成單行道，好多人都說，中正路改成單行道以後，舊市區就沒落了；而中正路後來被改名為台灣大道，他也認為：「這完全是錯誤作法。」沈政男說，當時要改名，可以從五權路開始改起就好，保留舊市區的中正路路名，「因為那有歷史價值」。但因為統治者在那邊改路名，「改來改去，生活在路上的人們，生活有什麼改變嗎？」他表示，中正路的「中正」二字，已經失掉了戒嚴與獨裁的意義，反而現在成為民進黨的沙包，「有事沒事就拿出來K一下，說是打老K」。沈政男認為，以城市發展來說，台中其實可以把中正路改回來，加強舊城區的行銷形象，再搭配更便捷的公共交通，再興或許會更有希望。