韓國人氣女團TWICE的台灣籍成員周子瑜近日又返台度假了，似乎是為了和家人共慶端午佳節。昨（31）日子瑜在IG上傳多張美照，背景分別是在大稻埕的咖啡廳，及信義區的富邦美術館，照片中的她打扮簡單、畫著淡妝，沒有帶著口罩遮掩，看起來精神很不錯，粉絲看了也紛紛留言大讚：「超級台味的背景，拜託子瑜多發一點」。
子瑜又回台灣度假了！狂發生活照美翻
子瑜出生在台南，即便到韓國發展演藝事業，也經常返台度假。昨日子瑜就分享在台灣留下的多張美照，只見她現身信義區遛狗、逛富邦美術館展覽，隔日又到大稻埕迪化街的咖啡廳喝下午茶，還跟著家人一起到餐廳享受美食，假日過得相當充實。
照片中的子瑜穿著打扮都非常簡單，臉上也沒有過多濃妝，看起來非常接地氣，彷彿普通鄰家女孩，與粉絲拉近距離。網友看了也紛紛留言，「希望子瑜每天都開開心心的」、「漂亮的子瑜」、「好想遇到妳，又好想妳能好好休息」、「回台了！信義中山巧遇」、「子瑜啊，你也到開始拍花花草草的年紀了嗎？」
至於這次回台詳細時間，子瑜沒有透露，也沒其他公開行程。有粉絲猜測這些照片應該是她日前在台灣幫媽媽慶生時留下的，「媽媽生日回台：台南-高雄-台北，這已經好幾天前了」，目前不確定子瑜是否還待在台灣，還是已經返韓工作。
TWICE對台解禁？娜璉7月搶先來台
而子瑜TWICE的隊友娜璉7月將來台參加高雄啤酒音樂節活動，這是TWICE成員首度在台灣解禁。2016年時，子瑜因手舉台灣國旗引發中國網友反彈，當時子瑜公開錄製影片道歉，自此以後，TWICE為避免敏感政治爭議，近10年沒在台灣舉辦專場或拼盤演唱會，因此這次娜璉來台表演，才被視為TWICE對台灣的「解禁」，許多粉絲也期待可以在台灣舞台上看到子瑜演出。
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子瑜出生在台南，即便到韓國發展演藝事業，也經常返台度假。昨日子瑜就分享在台灣留下的多張美照，只見她現身信義區遛狗、逛富邦美術館展覽，隔日又到大稻埕迪化街的咖啡廳喝下午茶，還跟著家人一起到餐廳享受美食，假日過得相當充實。
照片中的子瑜穿著打扮都非常簡單，臉上也沒有過多濃妝，看起來非常接地氣，彷彿普通鄰家女孩，與粉絲拉近距離。網友看了也紛紛留言，「希望子瑜每天都開開心心的」、「漂亮的子瑜」、「好想遇到妳，又好想妳能好好休息」、「回台了！信義中山巧遇」、「子瑜啊，你也到開始拍花花草草的年紀了嗎？」
至於這次回台詳細時間，子瑜沒有透露，也沒其他公開行程。有粉絲猜測這些照片應該是她日前在台灣幫媽媽慶生時留下的，「媽媽生日回台：台南-高雄-台北，這已經好幾天前了」，目前不確定子瑜是否還待在台灣，還是已經返韓工作。
TWICE對台解禁？娜璉7月搶先來台
而子瑜TWICE的隊友娜璉7月將來台參加高雄啤酒音樂節活動，這是TWICE成員首度在台灣解禁。2016年時，子瑜因手舉台灣國旗引發中國網友反彈，當時子瑜公開錄製影片道歉，自此以後，TWICE為避免敏感政治爭議，近10年沒在台灣舉辦專場或拼盤演唱會，因此這次娜璉來台表演，才被視為TWICE對台灣的「解禁」，許多粉絲也期待可以在台灣舞台上看到子瑜演出。